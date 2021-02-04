背包失而复得 游客为洛阳民警点赞

22日上午，郑州的华女士领回背包，为我市民警点赞。中秋假期，她与家人来洛游玩，将装有摄像机等物品的背包丢失，民警当晚帮忙寻回。

22日上午，郑州的华女士领回背包，为我市民警点赞。中秋假期，她与家人来洛游玩，将装有摄像机等物品的背包丢失，民警当晚帮忙寻回。

21日下午1点半左右，华女士和老伴儿带着孙子到王城公园动物园看长颈鹿，顺手把随身携带的背包放在长凳上，离开时忘记拿，到了晚上回到郑州，才想起背包的事情，当即拨打110求助我市警方。

西工公安分局汉屯路派出所民警朱银龙询问得知，华女士是一名摄影师，其背包深色带花，里面装有一台摄像机等物品，摄像机里保存有不少影像资料，对华女士来说很珍贵。他了解完情况，立即与王城公园取得联系，在公园保卫科负责人王彬的协助下调取了公园监控，确定华女士入园的时间，然后根据失主的描述查找背包的下落。

“我们找了一段时间，没有找到背包。”朱银龙说，与此同时，王彬在工作微信群里发布寻找背包的信息，很快收到回复。当日下午，保洁人员捡到一个背包，在无人认领的情况下交到了动物园管理处，后经核实，这个包正是华女士的。

当晚将近10点，朱银龙取回了背包，并告知华女士，这才有了开头的一幕。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 特约通讯员 李耀武 文/图)