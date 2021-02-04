动动手指，快来看看你名下有几张手机卡 ！

你的名下现在有几张手机卡？有没有被别人冒用的？不少市民有过这样的疑虑。

你的名下现在有几张手机卡？有没有被别人冒用的？不少市民有过这样的疑虑。近日，工业和信息化部推出全国移动电话卡“一证通查”便民服务，洛报融媒记者帮您详细打探查询流程。

记者从有关部门了解到，“一证通查”服务支持线上、线下两种预约查询渠道：

线上渠道：用户可以通过“工信微报”和“工信部反诈专班”微信公众号、运营商网上营业厅、中国信息通信研究院官方网站、支付宝“一证通查”小程序等线上渠道提交预约查询申请。

线下渠道：用户可以持本人二代身份证到各基础电信运营企业营业厅提交预约查询申请。值得提醒的是，不管是线上还是线下，用户24小时只能查询一次。

17日，记者在支付宝“一证通查”小程序中进行了查询。打开支付宝，搜索“一证通查”进入小程序，在“全国移动电话卡‘一证通查’”页面，根据提示依次输入本人的姓名、身份证号码以及查询结果接收手机号，随后输入手机短信收到的验证码，点击“查询”……大约30秒后，记者收到“10699000”的短信，内容开头有“【工信部反诈中心】”字样。短信内容显示，截至9月17日，证件尾号XXXX名下的电话卡总共有5张。记者发现，号卡的查询结果与实际使用结果不一致，其中，一张中国移动的电话卡引起记者的疑问。

遇到这种情况该咋办？记者致电运营商人工客服了解到，目前通过“一证通查”只能知道名下号卡的数量，如用户有疑问，须携带本人身份证到就近的营业厅查询号卡的明细，由现场工作人员指导办理。

“‘一证通查’，一方面方便了市民了解自己名下的手机卡，另一方面，还能消除自己可能涉及违法犯罪的隐患。”洛阳市反诈中心有关负责人表示，近年来他们在打击治理电信网络诈骗工作时发现，部分涉案电话卡是由诈骗分子冒用他人身份信息办理的手机卡，用户本人并不知情，将对用户个人信用等方面产生影响。同时该负责人提醒，如果发现自己名下突然多出不是自己使用、办理的手机卡，一定要引起重视，并第一时间去了解情况、办理销户，以免给自身带来麻烦。（洛报融媒记者 王博东 见习记者 谢娜娜）