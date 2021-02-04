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全市防汛工作视频会议召开 江凌主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 16:35

全市防汛工作视频会议召开
把群众生命财产安全摆在首位
不断提高应对风险的能力水平
江凌主持并讲话 徐衣显参加

　　18日，在收听收看全省防汛工作视频会议后，我市接着召开全市防汛工作视频会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就积极应对新一轮降雨天气、扎实做好防汛重点工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　会上，江凌视频连线新安县、偃师区、洛宁县、栾川县，听取应对降雨天气采取的措施尤其是风险隐患点排查、群众转移等汇报，现场调度有关情况，要求有关负责同志进一步做好检查梳理，确保安全度汛。

　　江凌指出，今年汛期以来，我市极端天气频发多发，极端天气条件下必须强化极端思维。各级各部门要消除后汛期无大雨的思想，时刻保持高度戒备，落实好全天候值班值守制度，坚决避免麻痹大意。要始终把群众生命财产安全摆在首位，认真落实“研判风险、提前避险”要求，总结经验教训，加强巡查排查，凡是有风险隐患的要坚决果断把群众第一时间转移出来，尤其要确保地质灾害隐患点、窑洞居住的群众应转尽转、不漏一人，坚决守住不发生人员伤亡底线。要压实乡镇(街道)和村(社区)两级防御责任，落细工作责任，落实防御措施，坚决避免因工作责任不到位发生问题。要把防汛具体工作落实到位，既要确保人员值守到位，又要确保防御措施到位、防御物资到位，切实把风险研判好、把隐患处置好，不断提高应对风险的能力水平，确保省委、市委关于防汛工作的部署要求落到实处。

　　徐衣显、王琰君、王军等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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