洛阳持续推进立体化社会治安防控体系建设（未来五年 你我展望）

“没想到我被盗的电动自行车能这么快找回来。”近日，涧西区居民冯先生带着一面锦旗来到市公安局涧西分局天津路派出所，向民警致谢。

民警护航高考 （资料图片）

“没想到我被盗的电动自行车能这么快找回来。”近日，涧西区居民冯先生带着一面锦旗来到市公安局涧西分局天津路派出所，向民警致谢。

9月9日19时许，冯先生购物后发现，他停在商铺门口的电动自行车不翼而飞。天津路派出所民警接到报警后，立即查看案发地附近的视频监控。视频显示，冯先生的电动自行车被一男子盗走。经视频追踪，民警发现该男子将车骑到附近一个超市门口。

“视频中，该男子体貌特征清晰，他的作案过程、逃离路线被街面视频监控完整记录。”民警说。次日凌晨6时许，民警发现该男子的踪迹后，很快将他抓获。

该案的快速告破，得益于我市近年持续推进立体化社会治安防控体系建设。近年，我市稳步推进技防建设，建设一类视频监控近2.3万路，实现重点公共区域视频监控覆盖率达100%。与此同时，我市成为全国首批市域社会治理现代化试点城市，不断加强网格化服务管理，深化“雪亮工程”建设应用，全面提升市、县、乡、村四级综治中心标准化、规范化、实体化建设水平，实现了信息化支撑和网格化管理全覆盖，连续多年将小区充电桩建设、智慧安防小区建设、“四官”服务进村(社区)担当平安村官、村级心理服务站建设列入年度重点民生实事，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升，2020年全市公众安全感进入全省第一方阵。

此外，我市还持续推出便民利民措施，让老百姓办事越来越便捷、高效，平安洛阳的成色更足。

前不久，在洛工作的外地人张萌在办理居住证时，从申领到拿证用时不到4个小时。我市居住证快速核发系统的正式上线，将居住证申领必须在公安机关登记满半年，拓宽到在人社、民政、住建、自然资源、市场监管等部门登记满半年。

61项户政业务“全城通办”、91项公安业务“一门通办”、身份证自助办理、诉讼案件自助立案……近年，我市政法机关聚焦老百姓急难愁盼问题，先后推出一系列有温度、接地气、惠民生的政法公共服务措施，给老百姓带来了更多获得感。

平安是人民幸福的基本要求，我市将继续扎实推进市域社会治理现代化试点工作，持续创新新时代“枫桥经验”，积极预防、减少和化解社会矛盾，严厉打击各类违法犯罪，推动政法公共服务优而精，推动平安洛阳建设向更高水平迈进。（记者 申利超 通讯员 张要铎）