17日下午，市委书记江凌带队到洛阳理工学院、河南科技大学，调研科技创新、重点学科建设和服务地方经济社会发展等工作，并在河科大主持召开座谈会，研究支持推进河科大“双一流”建设等工作。市委副书记、代市长徐衣显参加调研和座谈会。

坚持创新引领加强重点学科建设

在服务地方发展中发挥更大作用

江凌带队到洛阳理工、河科大调研 徐衣显参加

17日下午，市委书记江凌带队到洛阳理工学院、河南科技大学，调研科技创新、重点学科建设和服务地方经济社会发展等工作，并在河科大主持召开座谈会，研究支持推进河科大“双一流”建设等工作。市委副书记、代市长徐衣显参加调研和座谈会。

在洛阳理工学院王城校区，江凌先后来到材料科学与工程学院、土木工程学院，了解学科建设、科技创新和服务地方发展情况，指出要坚持创新引领，丰富教学手段，深化产学研互动，深入开展产业调研，对接好地方发展需求，为服务洛阳发展作出更大贡献。得知该校今年不断创新党史学习教育形式，“跨越时空的100封信”等活动引发广大师生共鸣，江凌对该校结合党史学习教育赓续红色基因的探索给予肯定。在该校的大学科技园，江凌与入园孵化的大学生创业者亲切交流，了解大家对洛阳创新创业环境的感受，听取大家对青年友好型城市建设的意见建议。针对创业青年反映的诉求，江凌表示，市委市政府将通过打造创新孵化平台、建设科技产业社区等措施，为广大青年在洛创新创业提供更好保障。在该校教师发展中心，江凌深入了解教师培训交流等情况，叮嘱有关负责同志要着力抓好基础教育学校、高校、党校等各类教师发展中心建设，搭建好教师互动交流平台，切实发挥作用，提高教师队伍整体素质。江凌还察看了该校大学生心理健康教育中心建设运营情况。

在河南科技大学开元校区，江凌先后来到金属材料科技创新中心、食品加工与安全国家级实验教学示范中心，听取重点学科建设和科技创新情况介绍，对该校近年立足自身优势、服务洛阳创新发展取得的成效给予肯定。在丽正书院，江凌深入了解书院制育人模式改革探索情况，指出要在导师团队建设、运作模式优化上下功夫，发挥学生主观能动性，培养学生自我管理能力，促进学生自我成长。江凌还了解了该校疫情防控情况，指出要落实落细开学防控要求，确保“平安开学、开学平安”。

随后，江凌主持召开座谈会，听取河南科技大学发展和“双一流”建设情况汇报，以及需要市委市政府支持和解决的事项。江凌指出，洛阳的创新发展必须有高水平大学做支撑，河科大的学科设置与洛阳产业契合度高，对推动洛阳创新发展具有重要作用。推进“双一流”建设，是河科大提升办学水平的重要契机，也对洛阳做强城市功能、汇聚青年人才具有重要作用。洛阳市委市政府将大力支持河科大加快“双一流”建设，健全工作机制，明晰校地责任，出台支持政策，全力争取河科大早日进入“双一流”行列。希望河科大和洛阳建立更加紧密的合作关系，发挥各自优势，合作共建研究院，整合全国优质资源，实行更加灵活的用人体制、薪酬体制，用好“揭榜挂帅”等制度，打造开放性的新型研发机构；合作建设科技产业社区，更好推动创新引领发展；深化特色农作物种植、农产品深加工等领域合作，更好推动特色产业发展、助力乡村振兴；深化干部培训和人才培育领域合作，依托河科大开设培训班，不断提升洛阳党员干部产业素养。洛阳市委市政府将组建专班，研究解决学校建设中遇到的具体问题，为河科大高质量发展提供良好服务保障。

王琰君、王飞、贺敏、魏世忠、任丽君等分别参加相关调研。(洛报融媒记者 李东慧)