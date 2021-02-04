17日，市委书记江凌主持召开市委专题会议，研究事关创新发展的重点产业布局、科技产业社区建设等工作。

市委召开专题会议

研究全市创新发展重点工作

江凌主持 徐衣显参加

17日，市委书记江凌主持召开市委专题会议，研究事关创新发展的重点产业布局、科技产业社区建设等工作。

会议深入贯彻落实省委工作会议部署要求，听取了支撑洛阳未来发展的重点产业谋划、科技产业社区建设方案等情况汇报，并就优化产业布局、出台配套支持政策等进行了深入研究讨论。

会议指出，产业发展决定着城市的未来。要不断开阔视野，立足未来15年，紧盯产业发展新趋势，认真梳理洛阳现有产业基础，深入思考未来15年洛阳应该着力发展的重点产业，不断增强产业谋划的前瞻性。要明确主攻方向，瞄准未来市场前沿需求，认真分析产业优势和短板，因地制宜选准重点产业，着力发展以新能源、储能为代表的能源产业，以新材料、前沿材料为代表的材料产业，以生物制品、健康服务为代表的健康产业，以大数据、机器人为代表的智能产业，厚植未来洛阳发展新优势。要精准制定政策，围绕梳理出的重点产业，深入研究产业需求，制定更符合产业发展实际的政策，提高政策的针对性、实效性。

会议强调，科技产业社区是创新型产业发展的重要载体，对洛阳坚持以创新引领发展具有重要作用。我们要深刻认识到，创新发展需要大量孵化平台，要培育一批高成长性的科技型中小企业，加快战略性新兴产业发展步伐，为创新驱动发展提供有力保障；城市更新离不开产业支撑，要大力发展科技产业社区，为城市发展注入新活力，提供更多动力支撑；科技产业必须依托城市来发展，要更好发挥好城市汇聚资源要素的作用。要依托现有成熟的城市区发展科技产业社区，利用现有闲置资源改造一批，结合产业布局新建一批，用好现有城市配套功能，更好满足青年人才实际需求。要结合城市更新发展科技产业社区，发挥好城市区的主体责任，理顺市区两级事权分工，充分调动各区加快发展、竞相发展的主观能动性。要完善运作方式，坚持“市场主体运作、政府政策引导”的发展模式，着力引进产业园区运营商，建好高水平产业平台，创新供地模式，为科技产业社区建设提供良好政策环境。要坚持产业相对集中原则，推动科技产业社区内的产业相对聚集，更好形成规模效应。

会议还研究了其他事项。

徐衣显、王琰君、王军、侯占国、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)