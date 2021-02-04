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市委常委以案促改专题民主生活会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 17:50

市委常委以案促改专题民主生活会召开
江凌主持并讲话 徐衣显出席 吴中阳、杨炳旭列席

　　16日，市委常委以案促改专题民主生活会召开，认真落实省纪委监委纪检监察建议要求，开展以案促改，从典型案件中接受警示教育，查找队伍建设、监督执纪、制度建设等方面存在的薄弱环节，有针对性地堵塞漏洞、完善制度，引导和激励党员干部在“严”的氛围下担当作为、干事创业。市委书记江凌主持会议并作总结讲话。

　　市委对开好这次专题民主生活会高度重视。会前，市委常委同志按照要求，围绕李少敏、田金钢、吴立刚严重违纪违法案件特点和案发原因作了重点查摆。在查摆问题的基础上，市委常委撰写了个人对照检视材料。

　　会上，江凌带头开展检视剖析。随后，市委常委班子成员依次发言作检视剖析。大家从典型案例中认真反思自身不足，结合工作实际检验履职尽责情况，围绕完善体制机制激发担当作为等交流了体会和感悟，接受了一次深刻的党性教育。

　　江凌在讲话时强调，市委常委班子及成员要充分发挥“关键少数”示范引领作用，认真落实中央和省委部署要求，始终带头做到绝对忠诚、绝对干净、绝对过硬。要带头扛牢责任，认真梳理研究党的建设、党风廉政建设中存在的深层次问题，市委常委班子要扛牢扛稳主体责任，班子成员要履行好抓班子带队伍的重要职责，推动全市党的建设、党风廉政建设、干部队伍建设焕发新气象。要带头遵规守纪，市委常委班子成员要以上率下、以身作则，更加自觉地对表对标、查摆问题，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，示范带动各级各部门进一步改进调查研究、厉行勤俭节约、狠抓贯彻落实，推动党风政风持续转变。要带头走好群众路线，坚持一切为了群众、一切依靠群众，多从群众角度考虑问题，更多深入群众了解实际情况，切实维护好广大人民群众的根本利益；坚持“从群众中来、到群众中去”的工作方法，善于总结群众的创造性实践，积极推广来自基层的有益探索，不断从人民群众中汲取推动洛阳发展的智慧和力量。要带头担当作为，认真落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议部署要求，一级带着一级干、一级做给一级看，市委常委班子成员要带头干事、带头担责，带头直面矛盾、解决复杂问题，团结带领广大党员干部主动担责担难担险，营造风清气正的良好政治生态，以更大担当作为推动洛阳实现更大发展。

　　市委副书记、代市长徐衣显出席会议。吴中阳、杨炳旭列席会议。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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