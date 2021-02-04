总规模50亿元！又一产业基金落户洛阳

16日上午，河南农开产业基金投资有限责任公司与瀍河区政府签署战略合作协议。双方将合作设立经济高质量发展产业基金，通过市场化运营，引导金融和社会资本支持瀍河区重点产业发展。

又一产业基金落户洛阳！

16日上午，河南农开产业基金投资有限责任公司与瀍河区政府签署战略合作协议。双方将合作设立经济高质量发展产业基金，通过市场化运营，引导金融和社会资本支持瀍河区重点产业发展。

58瀍河新旧动能转换基地项目、颐高数字科创产业综合体项目……今年以来，一大批优质产业相继落户瀍河。经济高质量发展产业基金拟定总规模50亿元，重点围绕以瀍河区双碳经济产业园、健康科技产业园上下游产业、先进制造业和乡村振兴产业进行投资，助推该区加速实现以新能源产业和生命健康产业为主导的“2+X”产业发展布局。

同时，河南农开产业基金投资有限责任公司将综合利用自身资源优势和多元化金融工具，为瀍河区域内企业提供多类投融资支持和综合金融服务，包括但不限于对区域内的中小企业发展、问题企业救助、资产重组、投融资等提供支持；对区域内的产业进行梳理，协助引进新型政策项目，促进产业结构优化升级，推动区域传统产业发展及优势产业培育。

洛报融媒记者了解到，河南农开产业基金投资有限责任公司成立于2009年，是河南省农业综合开发公司的独资子公司，专业从事非证券类股权投资业务及其相关咨询服务，基金投资领域涵盖现代农业、先进制造业、科技创新企业、中小企业、文化、产业集聚区等。截至今年8月底，公司受托及自主设立基金24支，基金总规模991.85亿元。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王少峰 邓佳英 文/图)