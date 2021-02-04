11日，市委书记江凌与省卫健委党组书记、主任阚全程举行工作会谈。
11日，市委书记江凌与省卫健委党组书记、主任阚全程举行工作会谈。
江凌与省卫健委主任阚全程举行工作会谈
徐衣显参加
11日，市委书记江凌与省卫健委党组书记、主任阚全程举行工作会谈。双方围绕提升洛阳医疗卫生机构服务能力，加快国家呼吸区域医疗中心建设，优化省第二儿童医院、伊滨综合医院管理体制，推动河南省洛阳正骨医院高质量发展等进行深入交流。双方一致认为，要毫不动摇坚持医疗卫生事业公益属性，加强医院建设管理，统筹提升基础设施和诊疗技术水平，做强洛阳医疗卫生功能，更好发挥副中心城市辐射带动作用，努力让人民群众享受更高水平医疗服务。徐衣显、贺敏等参加会谈。(洛报融媒记者 孙小蕊)
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