洛阳市举行文旅文创开发策划座谈会 江凌参加

11日下午，市委书记江凌主持召开文旅文创开发策划座谈会，听取专家学者对我市文旅文创工作的意见建议，着力提升文旅文创产业发展水平，加快建设青年友好型城市。

强化运营思维做好文旅文创开发

着力加快建设青年友好型城市

我市举行文旅文创开发策划座谈会 江凌参加

11日下午，市委书记江凌主持召开文旅文创开发策划座谈会，听取专家学者对我市文旅文创工作的意见建议，着力提升文旅文创产业发展水平，加快建设青年友好型城市。

会上，德胜文旅集团创始人徐立新整体介绍了来洛考察调研的有关情况，以及对我市文旅文创开发策划的相关建议。江苏省旅游学会执行会长肖飞、中国服务贸易协会旅游贸易分会会长马鸿雁、北京华胥氏文化投资公司创始人宫阿娜、宿联中国董事局主席凌新建也先后围绕深入挖掘特色文化、做好城市运营、文旅文创开发、沉浸式产业策划、青年社区建设、发展乡村旅居等谈了意见建议。

江凌认真听取大家发言，对大家积极为洛阳文旅文创发展把脉问诊表示感谢。他指出，洛阳将学习借鉴先进经验，强化城市运营思维，以基础设施建设、建筑风貌打造、城市功能提升等为抓手，深入思考谋划，找准运营方向，打造城市IP，更好适应文化消费和社会发展新趋势，提高文旅融合发展水平。希望开展更多务实合作，梳理资源、连片布局，创新合作、运营、研发、投资模式，着力打造一批文旅文创开发的先行示范点。年轻人是文创产业的主要生产者和消费者，洛阳正着力打造青年友好型城市，欢迎更多优秀的文化创意人才和团队来洛发展，洛阳将做好对接、优化服务、提供平台，聚力打造更多优质文旅产品和服务体验，把文旅资源优势转化为发展优势。

王飞、王军、魏险峰等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 智慧)