到济源将再添重要通道 郑州至洛阳新高速正推进

连霍、盐洛、栾卢等高速公路横贯东西，二广、济洛西、洛栾等高速公路纵穿南北……今天的洛阳高速路网逐渐扩大，对推动洛阳都市圈建设意义重大。

连霍、盐洛、栾卢等高速公路横贯东西，二广、济洛西、洛栾等高速公路纵穿南北……今天的洛阳高速路网逐渐扩大，对推动洛阳都市圈建设意义重大。

二广高速公路洛阳城区段改扩建工程

6个在建项目不断推进

在偌大的山谷间，金属碰撞声不绝于耳，人车往来的场面比比皆是，工人们紧张有序地进行钢筋房建设……近日，记者在新安县近距离感受济新高速公路(济源至新安)建设现场的火热气氛。

今年6月，济新高速公路开工。该项目全长48.5公里，其中洛阳境内长33.7公里，济源境内长14.4公里，三门峡境内长0.4公里。

“济新高速公路的开工，标志着我市新一轮高速公路建设拉开序幕。”市交通运输部门相关负责人表示，该项目是继济源至洛阳西高速公路之后，洛济两地间又一重要通道，有利于带动沿线发展，进一步增强洛阳都市圈的凝聚力。

市交通运输局最新统计资料显示，目前，除了济新高速公路，我市在建的高速公路项目还有5个，总长约197公里。

●二广高速公路洛阳城区段改扩建工程已完成约83%的年度投资。

●郑西高速公路栾川至双龙段的路基、桥梁、隧道工程已完工，正在推进剩余路面工程，年度投资完成约86.4%。

●新安至伊川高速公路隧道工程已完成，路基、涵洞工程接近尾声，正在有序推进桥梁、路面工程，年度投资已完成约64%。

●栾川至卢氏高速公路桥梁桩基工程完成93%，路基、防护、桥梁、涵洞、隧道掘进等工程进展顺利，年度投资完成约69.2%。

●渑淅高速公路渑池至洛宁段隧道工程全部完成，桩基工程已完成99.06%，路基、涵洞通道、路基防护、排水等工程正有序推进，年度投资计划完成约70.2%。