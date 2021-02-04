江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行会谈

10日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行会谈，双方就落实上次会谈成果，进一步深化基金合作，在洛布局特色体育赛事，加快体育产业发展，加大全民健身场地设施供给等进行深入交流。 10日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行会谈，双方就落实上次会谈成果，进一步深化基金合作，在洛布局特色体育赛事，加快体育产业发展，加大全民健身场地设施供给等进行深入交流。 双方一致认为，要贯彻落实党中央国务院部署要求，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，统筹发挥政府与市场主体的作用，推动洛阳在全国率先探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身体系；要把握体育产业发展新态势、新机遇，通过政府基金撬动、市场主体参与等方式，积极探索推动体育产业快速发展的运作模式；要拓展特色体育服务供给，围绕“让更多年轻人青睐”目标，积极引入国际化程度高、深受年轻群体喜爱的体育项目，有效带动洛阳城市功能、城市竞争力的提升，汇聚更多素质高、创新力强的年轻人来洛创业发展，加快建设青年友好型城市。双方还就进一步整合资源，优化投融资体制、引入运营主体、完善配套政策、基金募集、布局落地特色体育业态等作了交流。 中国平安建设投资有限公司城建事业部总经理郭晓旸，市领导王军、魏险峰参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)