9日，市委书记江凌与来洛考察洽谈的河南中医药大学党委书记别荣海一行举行工作会谈，双方围绕河南中医药大学洛阳平乐正骨学院建设运营工作进行深入交流。

9日，市委书记江凌与来洛考察洽谈的河南中医药大学党委书记别荣海一行举行工作会谈，双方围绕河南中医药大学洛阳平乐正骨学院建设运营工作进行深入交流。 江凌与河南中医药大学党委书记别荣海举行工作会谈

许二平、徐衣显参加 9日，市委书记江凌与来洛考察洽谈的河南中医药大学党委书记别荣海一行举行工作会谈，双方围绕河南中医药大学洛阳平乐正骨学院建设运营工作进行深入交流。 双方达成共识，要立足长远，按照公办整建制大学标准，抓好河南中医药大学洛阳平乐正骨学院整体谋划，明确办学定位，打造特色鲜明的高校。要深化校地合作，河南中医药大学进一步加大对洛阳平乐正骨学院的政策倾斜和支持力度，积极探索教学模式创新，抓好学科建设，做好学术支撑；洛阳积极组建专班，做好服务保障，抓好校园建设，完善周边配套设施，确保今秋开学后首批学生入住，通过校地协力配合，不断提升洛阳副中心城市功能。河南中医药大学校长许二平、副校长张加民，我市领导徐衣显、王军、贺敏参加会见。(洛报融媒记者 李东慧)