7日下午，市委书记江凌主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习省委工作会议精神特别是省委书记楼阳生的讲话精神，研讨交流学习心得体会和贯彻落实打算，推动省委部署要求在洛阳落地落实。徐衣显出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开(扩大)会议

学习贯彻省委工作会议精神

推动省委部署要求落地落实

江凌主持 徐衣显出席 吴中阳、杨炳旭列席

7日下午，市委书记江凌主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习省委工作会议精神特别是省委书记楼阳生的讲话精神，研讨交流学习心得体会和贯彻落实打算，推动省委部署要求在洛阳落地落实。徐衣显出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会上，部分市级领导及驻洛央省企、高等院校代表先后发言，结合工作实际，交流学习体会，对我市贯彻落实工作提出建议。

会议指出，省委书记楼阳生提出的要从百年党史中汲取前行的智慧和力量、做到“两个确保”、全面实施“十大战略”、大力推进新发展格局下县域经济高质量发展、开展能力作风建设年活动等重要要求，既有对现代化河南建设应该怎么看、怎么把握的阐释，也有对现代化河南建设采取什么策略、怎么推进的具体部署，具有很强的思想性、指导性和可操作性，为河南“十四五”发展奠定了思想基础，明确了发展方向、战略重点，是一次深刻的党课、重要的动员、生动的培训、重大的部署。全市上下要深入学习领会楼阳生书记的讲话精神，结合洛阳实际，把省委要求理解透，把省委部署把握准，进一步明晰思路、找准方向，科学确定洛阳发展路径、重点任务，推动省委部署要求落地生根、见到实效。各级党委(党组)要认真组织好对省委工作会议精神尤其是省委书记楼阳生讲话精神的学习贯彻，领导带头、深学细悟，切实抓好贯彻落实。

会议强调，要始终以战略谋划赢得历史主动。我们党始终高度重视战略谋划，这次省委工作会议就是省委关于“十四五”乃至更长一个历史时期河南发展的重要战略谋划。要着力增强战略谋划意识和能力，按照前瞻30年的要求，认真思考未来发展趋势、战略重点，着力赢得发展主动、历史主动。要在把握大势中找准重点，聚焦科技交叉融合、发展动能极化、颠覆性变革、文化消费成为刚需、城乡双向流动等趋势，切实找准“十四五”发展战略重点。要在把握大局中抢抓机遇，提升创新能力，持续深化改革，加快制度型开放，着力调整思维，紧抓构建新发展格局战略机遇，更好谋划未来、推动发展。要在把握发展边界中确保安全，围绕生态、城市、社会、经济等重点领域安全问题，系统研究、科学防范，更好统筹发展和安全。

会议强调，要结合学习领会省委部署要求，深入研究洛阳现代化建设的重大问题。要构建现代化经济体系，着力转变经济发展方式，优化经济结构，转换经济增长动力。要完善现代化指标体系，健全体现高质量发展和现代化建设要求的考核评价办法，更好体现分类发展要求。要构建现代社会治理体系，正确处理政府与社会的关系，着力实现传统社会管理到现代社会治理的转变。要大力推进农业农村现代化，全面实施乡村振兴战略，着力破解城乡二元结构矛盾。要加快推动劳务社会向技能社会转变，大力发展职业技能教育，不断提升居民收入水平。要大力实施优势再造战略，加快推动交通区位优势向枢纽经济优势转变、文化资源优势向经济发展优势转变。要大力推进新发展格局下县域经济高质量发展，深化放权赋能改革，引导各县区做大做强主导产业，主动融入国内大循环和国内国际双循环，在更大范围参与市场分工。要更加注重发挥高校在新发展阶段的重要作用，全力支持驻洛高校发展，提高人才培养、学科建设与洛阳发展的契合度，更好服务地方发展。要加强新发展阶段党员干部队伍建设，结合党史学习教育，认真开展能力作风建设年活动，不断提高领导现代化建设的能力水平。

会议要求，要把省委工作会议明确的目标任务、发展策略和对洛阳的重大要求，全面融入洛阳“十四五”发展规划和市党代会报告，进一步强化改革重塑变革的思维，确保洛阳发展更加契合省委部署要求、适应未来发展需要。要结合洛阳实际，认真梳理省委部署要求，细化形成具体工作举措，确保省委各项决策部署落到实处。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)