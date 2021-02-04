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5年曲折路 冬枣丰收了【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.07 17:16

　　偃师区高龙镇大屯村高贤武夫妇的冬枣园终于迎来丰收季。昨天，记者来到果园，听他们讲述5年种植冬枣的曲折道路。

　　引进“大荔冬枣”，一直坚持绿色种植

　　走进高贤武夫妇的冬枣园，记者看到，35个大棚里种满了枣树，每棵枣树的大小、高矮都差不多。密密麻麻的冬枣挂满了枝头，果实大小匀称、饱满，色泽鲜亮。

　　记者粗略数了一下，每棵树上有二三百个冬枣，凑近一闻，浓浓的枣香扑鼻而来。高贤武摘下一个冬枣，塞到记者手里，“可以直接吃，无公害种植。”

　　记者尝了一口，皮薄肉嫩，酥脆爽口，还有蜂蜜般的甜味，果核特别小。高贤武介绍，他们60亩果园里，种了近2万棵冬枣树，全部引进的是陕西省渭南市大荔县的冬枣，与其他品种相比，“大荔冬枣”的果皮薄、肉质嫩、甜度高。

　　同时，为了确保口感，5年来，他们一直坚持绿色种植，不用化肥，不打膨大剂，使用的是有机肥和病虫害绿色防控技术，果实自然成熟。“市面上混杂着一种很红的‘糖精枣’，大家要注意辨别。”高贤武说。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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