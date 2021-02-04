好消息！洛阳社区养老服务中心逐步恢复开放

9月6日，洛报融媒记者走访了解到，城市区社区养老服务中心当日起逐步恢复开放。为做好疫情防控工作，老年人进入社区养老服务中心须戴口罩、量体温、出示健康码，并登记信息。

9月6日，洛报融媒记者走访了解到，城市区社区养老服务中心当日起逐步恢复开放。为做好疫情防控工作，老年人进入社区养老服务中心须戴口罩、量体温、出示健康码，并登记信息。 9月6日，洛报融媒记者走访了解到，城市区社区养老服务中心当日起逐步恢复开放。为做好疫情防控工作，老年人进入社区养老服务中心须戴口罩、量体温、出示健康码，并登记信息。 6日10时，洛报融媒记者在老城区龙城嘉园社区养老服务中心看到，工作人员正在擦拭餐桌，为迎接老年人前来用餐做准备。 “我们接到民政部门的通知，社区养老服务中心可以恢复开放，就赶紧安排全体员工到岗，打扫卫生，对室内环境进行消杀。”该社区养老服务中心负责人韩小景说，从7日开始，他们就可以提供助餐等服务了。 随后，洛报融媒记者走访得知，市府院社区养老服务中心计划从7日起开始恢复开放，西小屯社区养老服务中心目前有工作人员值班，近日将恢复相关养老服务。洛龙区、涧西区等部分社区养老服务中心也在逐步恢复开放。 日前，市民政局要求，养老服务机构和儿童福利领域服务机构在做好疫情防控工作前提下，有序开放服务，不再实施人员完全隔断的全封闭管理。对出入人员严格进行实名登记，做好体温监测、佩戴口罩、查验健康码、公共区域消毒等常态化防控工作。做好口罩、洗手液、防护服、消毒液等防疫物资的储备工作，储存量原则上应当满足30天满负荷运转需要。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶)