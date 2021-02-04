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《洛阳文化发展报告（2021）》正式出版发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 16:45

　　洛阳国际人文交往中心建设又一重大研究成果出炉！近日，洛阳市委党校最新科研成果——《洛阳文化发展报告(2021)》由社会科学文献出版社正式出版发行。

　　为客观全面认识洛阳市建设国际人文交往中心的基础和优势，洛阳市委党校《洛阳文化发展报告(2021)》编写组紧紧围绕洛阳国际人文交往中心建设进行深入调研，汇集政府部门专家学者、洛阳市委党校和洛阳市高等院校的研究成果，精心组织出版了此书。

　　全书由总报告、文化篇、城市篇、文旅篇、案例篇和大事记六部分组成，较为全面地总结和探讨了洛阳国际人文交往中心建设一年来取得的主要成绩、面临的挑战、工作亮点和进一步提升的思路，为洛阳建设国际人文交往中心提供了理论依据，是洛阳文化领域的重要科研成果。

　　该书的出版发行，将为洛阳发挥人文资源优势、强化开放理念、站位国际国内大局谋划洛阳发展、赢得更大发展主动等，提供有益的借鉴和参考。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张亚飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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