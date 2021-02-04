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江凌与中铁十五局客人举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 08:14

　　昨日下午，市委书记江凌与来洛对接的中铁十五局集团公司总经理黄昌富一行举行工作会谈，双方围绕立足洛阳发展大局，发挥中铁十五局优势，积极参与洛阳城市建设发展，在洛布局二级单位总部基地，更好服务洛阳副中心城市建设等进行深入交流。中铁十五局集团党委副书记陈戈，市领导王琰君、王军参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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