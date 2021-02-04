江凌到涧西区、西工区调研时强调：盘活资源加快创新推动产业升级 以人为本融入特色提升城市功能

昨日，市委书记江凌深入涧西区、西工区，调研产业发展、科技创新、基础教育、城市功能提升等工作。

昨日，市委书记江凌深入涧西区、西工区，调研产业发展、科技创新、基础教育、城市功能提升等工作。

在河柴重工、中铝洛铜，江凌走进生产车间、研发中心，详细了解企业改革发展、产品创新、市场拓展等情况，鼓励企业要充分发挥技术沉淀和经验积累优势，瞄准市场需求，拉长产业链、优化产品线，不断做大规模、做强实力；要加快构建现代职业教育体系，引导青年一代积极投身产业发展，培养更多高素质技术技能人才和大国工匠。在东方红国际陆港，江凌了解集装箱吞吐量、多式联运等情况，指出要面向“一带一路”，完善配套海关监管服务，推动班列常态化运行，尽快打造成为洛阳重要的国际物流平台。

在黎明化工研究设计院、洛阳智能科技产业园，江凌深入实验室、园区进驻企业、创客中心等，认真了解科技平台建设、创新成果就地转化、创新型人才引进等情况。他指出，广大科研机构要深化与企业等各类市场主体的合作，整合各类实验室和研发平台资源，着力推进联合创新，用好“揭榜挂帅”等制度，加快科技创新引领产业升级步伐。

在涧西区英语学校、东方二中、西工区外国语小学，江凌察看校园规模，详细了解办学特色、师资培养、德育教育、学校管理等情况。他指出，优质基础教育是群众获得感、城市竞争力的重要体现。要坚持以学生发展为中心，立足整体价值观引领，统筹抓好性格教育、习惯教育、规则教育、兴趣养成教育，真正把立德树人要求贯穿始终，促进学生全面发展。要加大教育投入，采取超常规措施，推动基础教育资源优化布局，加快构建现代教育体系和现代学校治理体系，有效提高生均教育资源。要提高教师素质，把教研、教学、培训结合起来，创新教育理念和人才培养模式，着力提升教学质量。要培养学生创新能力，为学生搭建丰富的创新实践载体，鼓励学生主动思考、发散思维，激发学生想象力和思想张力，把学生从标准答案中解放出来，在孩子心田播下创新的种子。要落实落细开学疫情防控要求，确保“平安开学、开学平安”。

调研中，江凌来到涧西区洛轴十一号街坊、重庆路街道二社区，实地察看工业遗产历史文化街区立面改造、老旧小区改造提升、社区养老服务中心建设情况；走进一拖老厂房改造而成的东方文创园，了解闲置厂房资源盘活、新业态开发等情况；深入位于西工区的天子驾六博物馆、周王城广场，深入询问文物保护利用、城市有机更新工作情况。他指出，要处理好传承保护和活化利用的关系，统筹好生产、生活和业态，注重规划引领、保留历史风貌，注重功能完善、提升生活品质，注重精准定位、融入消费业态，高水平打造独具特色的历史文化街区。要坚持以人为本理念，把方便群众摆在城市有机更新、老旧小区改造工作的首位，完善服务设施、融入特色元素，努力惠及更多群众。要结合社区人口规模、服务半径等，合理配置社区养老服务中心和居民小区老年服务站点，对接引入重诚信、讲质量的市场主体开展社会化服务，更好满足老年人多方面需求，培育发展养老服务产业。

王军参加调研。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)