洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到涧西区、西工区调研时强调：盘活资源加快创新推动产业升级 以人为本融入特色提升城市功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 08:16

　　昨日，市委书记江凌深入涧西区、西工区，调研产业发展、科技创新、基础教育、城市功能提升等工作。

　　在河柴重工、中铝洛铜，江凌走进生产车间、研发中心，详细了解企业改革发展、产品创新、市场拓展等情况，鼓励企业要充分发挥技术沉淀和经验积累优势，瞄准市场需求，拉长产业链、优化产品线，不断做大规模、做强实力；要加快构建现代职业教育体系，引导青年一代积极投身产业发展，培养更多高素质技术技能人才和大国工匠。在东方红国际陆港，江凌了解集装箱吞吐量、多式联运等情况，指出要面向“一带一路”，完善配套海关监管服务，推动班列常态化运行，尽快打造成为洛阳重要的国际物流平台。

　　在黎明化工研究设计院、洛阳智能科技产业园，江凌深入实验室、园区进驻企业、创客中心等，认真了解科技平台建设、创新成果就地转化、创新型人才引进等情况。他指出，广大科研机构要深化与企业等各类市场主体的合作，整合各类实验室和研发平台资源，着力推进联合创新，用好“揭榜挂帅”等制度，加快科技创新引领产业升级步伐。

　　在涧西区英语学校、东方二中、西工区外国语小学，江凌察看校园规模，详细了解办学特色、师资培养、德育教育、学校管理等情况。他指出，优质基础教育是群众获得感、城市竞争力的重要体现。要坚持以学生发展为中心，立足整体价值观引领，统筹抓好性格教育、习惯教育、规则教育、兴趣养成教育，真正把立德树人要求贯穿始终，促进学生全面发展。要加大教育投入，采取超常规措施，推动基础教育资源优化布局，加快构建现代教育体系和现代学校治理体系，有效提高生均教育资源。要提高教师素质，把教研、教学、培训结合起来，创新教育理念和人才培养模式，着力提升教学质量。要培养学生创新能力，为学生搭建丰富的创新实践载体，鼓励学生主动思考、发散思维，激发学生想象力和思想张力，把学生从标准答案中解放出来，在孩子心田播下创新的种子。要落实落细开学疫情防控要求，确保“平安开学、开学平安”。

　　调研中，江凌来到涧西区洛轴十一号街坊、重庆路街道二社区，实地察看工业遗产历史文化街区立面改造、老旧小区改造提升、社区养老服务中心建设情况；走进一拖老厂房改造而成的东方文创园，了解闲置厂房资源盘活、新业态开发等情况；深入位于西工区的天子驾六博物馆、周王城广场，深入询问文物保护利用、城市有机更新工作情况。他指出，要处理好传承保护和活化利用的关系，统筹好生产、生活和业态，注重规划引领、保留历史风貌，注重功能完善、提升生活品质，注重精准定位、融入消费业态，高水平打造独具特色的历史文化街区。要坚持以人为本理念，把方便群众摆在城市有机更新、老旧小区改造工作的首位，完善服务设施、融入特色元素，努力惠及更多群众。要结合社区人口规模、服务半径等，合理配置社区养老服务中心和居民小区老年服务站点，对接引入重诚信、讲质量的市场主体开展社会化服务，更好满足老年人多方面需求，培育发展养老服务产业。

　　王军参加调研。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳玻璃厂路高架桥计划9月中...
  • 孟津港航中心码头建成 游客可驾帆船...
  • 【高清图集】看，今日的洛阳多美！
  • 中到大雨，局地暴雨 新一轮降雨正赶来...
  • 江凌到涧西区、西工区调研时强调：盘...
  • 洛阳已普查建档古树名木87590株 在...
  • 新能源汽车充电站对车辆收取“超时占...
  • 江凌与中铁十五局客人举行会谈
  • 今起，洛阳将有新一轮明显降水天气过程
  • 加强巡河 确保安全
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    夕阳无限好

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605