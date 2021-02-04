全市乡村振兴工作座谈会召开 江凌主持

昨日，市委书记江凌主持召开全市乡村振兴工作座谈会，认真听取县区和镇村基层干部、返乡创业乡贤代表等对推进乡村振兴工作的意见建议，总结经验做法，凝聚发展共识，着力形成推动乡村振兴的强大合力。

昨日，市委书记江凌主持召开全市乡村振兴工作座谈会，认真听取县区和镇村基层干部、返乡创业乡贤代表等对推进乡村振兴工作的意见建议，总结经验做法，凝聚发展共识，着力形成推动乡村振兴的强大合力。

会上，孟津区、新安县和伊川县吕店镇、汝阳县柏树乡、嵩县车村镇党委主要负责同志，栾川县三川镇柳子村、偃师区山化镇光明村、孟津区常袋镇马岭村等基层党组织书记，以及汝阳小店镇“甜瓜小镇”家庭农场负责人马明盼、洛宁李应贤果业公司负责人李应贤、嵩县阡陌桑田公司总经理楚小莉、栾川川宇农业公司副总经理吴东阁、孟津京孟种植专业合作社理事长吕妙霞等返乡创业乡贤和龙头企业代表先后发言。大家结合各自实际，围绕乡村振兴体制机制创新、推动乡贤返乡创业、畅通城乡要素流动、深化农村改革等问题，谈变化、讲体会、提建议，畅所欲言，气氛热烈。

江凌边听边记，不时就相关具体问题同代表们深入交流。他说，基层党员干部和返乡创业乡贤来自农业农村一线，对推进乡村振兴感受最深、最有发言权。大家提出的问题和意见建议，有思考、有深度、有质量，相关部门要注重总结吸纳，进一步丰富完善政策体系，更好推动乡村振兴重点任务落地见效。

江凌指出，全面推进乡村振兴，是脱贫攻坚决战决胜后“三农”工作重心的历史性转移。要进一步凝聚思想共识，深刻认识全面推进乡村振兴是在新发展阶段解决好“三农”问题最重要的抓手，找准方向路径、全力推动落实；深刻认识全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，以更大力度、更强举措来推进；深刻认识坚持党对“三农”工作领导的核心作用，充分发挥各级党组织作用，把群众动员起来、组织起来，锚定乡村振兴目标任务，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

江凌强调，要注重更好发挥乡镇和村两级作用。强化乡镇政府职能，调动基层干部积极性，配置更多资源要素支持乡村发展。构建农业产业服务体系，在充分发挥市场决定性作用的同时，更好发挥政府作用，完善农村金融、土地等资源配置，为乡贤返乡创业和乡村产业发展提供坚实保障。强化政策配套支撑，围绕乡村振兴重点任务，有针对性地研究完善人才、土地等支持政策，着力破瓶颈、补短板。强化规划引领，出台具有指导性的乡村建设导则，进一步明确乡村建设规划、内容和标准，让乡村更美更宜居。要坚持以发展乡村产业为核心，牢牢抓住农民增收这个关键，充分调动农民群众积极性创造性，不断增强乡村振兴内生动力。要大力推进乡贤返乡创业，创新乡村运营模式，既引导更多发展要素向乡村回流，又推动乡村资源更好对接市场，促进乡村升值，释放最大效益。要把城镇和乡村贯通起来，坚持城市反哺乡村，用好土地增减挂钩政策，加快推进集镇建设，更好统筹城乡融合发展。

何伟、王军、李钢锤、肖宏滨等参加座谈会。(洛报融媒记者 白云飞)