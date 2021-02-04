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洛阳市与郑州大学举行深化合作座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 21:26

我市与郑州大学举行深化合作座谈会
加快郑州大学洛阳校区建设运营
着力推动校地长期全面深化合作
江凌、刘炯天、宋争辉、徐衣显等参加　　

　　1日，郑州大学代表团一行来洛，与我市就加快郑大洛阳校区建设运营，建设现代制造河南实验室，共建文博考古领域三大研究院，深化拓展医疗领域合作等事宜进行深入沟通交流。

　　省委常委、洛阳市委书记江凌，省政协副主席、中国工程院院士、郑州大学校长刘炯天，郑州大学党委书记宋争辉，洛阳市委副书记、代市长徐衣显等共同调研郑州大学洛阳校区一期建设情况，并举行深化合作座谈会。

　　郑州大学洛阳校区由郑大与洛阳合作共建。目前郑大洛阳校区一期工程已基本完成，可满足1000名研究生、500名博士后和教职工的工作、学习和生活需要，基本具备今秋开学后新生入住条件。江凌等先后走进实验楼、学生公寓、职工公寓、餐饮中心、行政中心等实地察看校区建设情况，对完善提升设施设备、搞好服务保障等提出具体改进要求。

　　在随后召开的座谈会上，宋争辉、刘炯天等先后发言，介绍了郑州大学“双一流”建设改革特别是洛阳校区一期建设、深化郑大与洛阳校地合作等情况。他们表示，加快洛阳副中心城市建设，是省委省政府的重大战略部署。郑州大学高度重视与洛阳的合作，将积极推进双方既定合作事项，在完成今秋郑大洛阳校区一期新生入住的基础上，进一步发挥科研优势、人才优势，围绕洛阳产业发展需求，依托整合相关资源平台，持续深化校地合作，全方位支持洛阳副中心城市建设，着力实现副中心城市建设和“双一流”高校的互促发展。希望洛阳市委市政府进一步加大支持力度，不断完善郑大洛阳校区功能，加快推动现代制造河南实验室建设，优化文博学院学科设置，深化医疗卫生等领域合作，共同为全省发展大局作出更大贡献。

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[ 责任编辑：崔利利]
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