江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈

昨日，市委书记江凌与来洛对接洽谈的河南交通投资集团有限公司党委书记、董事长程日盛一行举行工作会谈。
昨日，市委书记江凌与来洛对接洽谈的河南交通投资集团有限公司党委书记、董事长程日盛一行举行工作会谈。
昨日，市委书记江凌与来洛对接洽谈的河南交通投资集团有限公司党委书记、董事长程日盛一行举行工作会谈。双方围绕优化郑洛第三高速选线方案，推动项目及早开工，促进郑州与洛阳的便捷连通，以及在洛建设高速养护综合基地、增设高速站点、在洛阳环城高速服务区合作发展物流产业，更好服务洛阳副中心城市建设等进行深入交流。河南交投集团副总经理王前东、刘芮华，市领导王琰君、王军参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)
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