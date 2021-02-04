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江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 08:21

江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会强调
聚力打造科技产业新城 为副中心建设多作贡献
徐衣显参加座谈会

　　昨日，市委书记江凌到伊滨区调研，并主持召开座谈会，研究伊滨区发展遇到的具体问题，推动伊滨区明确发展定位，聚力打造科技产业新城，为副中心城市建设多作贡献。

　　在伊滨区魏书生中学、枫叶路小学，江凌实地察看校园建设，了解特色课程设置、思政课改革创新、学生劳动实践教育等情况。他指出，要创新方式方法，真正上好思政课，加强对学生品德言行的引导；要大力推进足球进校园，多措并举拓展学生课间活动，培养阳光向上的好少年；要把劳动教育作为中华优秀传统文化教育的重要内容，形成重视劳动尊重劳动的氛围。我市中小学开学在即，江凌叮嘱教育部门要做好疫情防控，确保“安全开学、开学安全”；根据不同阶段的学生特点，开设各具特色的“开学第一课”，广泛深入开展爱国主义教育，传承好文化基因，更好引导学生树立正确价值观。

　　在中兴产业园、中德产业园，江凌了解园区规划建设、项目入驻和平台运营等情况。他指出，要抢抓数字经济发展机遇，深入挖掘中西部地区数据应用市场潜力，引进高素质专业人才，着力推进数字经济和洛阳优势产业融合发展；要高度重视中介平台、产业服务机构的引进，加大政策支持力度，为入园企业提供基金、人才等各类要素保障。

　　来到中信重工高端装备制造产业园，江凌深入了解企业新业务板块发展情况，对中信重工深化智能制造及应用等领域的创新成效给予肯定。他指出，中信重工要加快创新引领产业升级步伐，在抓好智能装备这个新主打产品基础上，把工业互联网技术和制造业更好结合起来，联手领军企业，整合行业资源，优化体制机制，引进专业人才，大力发展智能制造业务板块，着力抢占市场先机，创造新的竞争优势。江凌还察看了凯盛信息显示材料基地、玉泉街地下综合管廊等项目。

　　在随后召开的座谈会上，与会市领导和市直部门负责同志坚持问题导向、结合工作实际，围绕伊滨区发展定位、主导产业、做强城市功能的发力点等进行了探讨交流。

　　江凌指出，伊滨区是洛阳当前和未来一段时间内最重要的发展平台。要认真研究伊滨区的发展定位，站位洛阳副中心城市乃至全省建设发展大局，坚持目标导向、问题导向，按照前瞻30年的要求，科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间。伊滨区要聚力打造科技产业新城，大力引进和培育科技含量高、竞争力强、聚集高素质人才的新型产业，把支撑洛阳未来发展的产业做起来，着力形成新的城市形态，切实发挥在全市大局中的应有作用。

　　江凌强调，要进一步理顺市级和伊滨区的事权关系，确保“该统的统起来、该放的放到位”。市委市政府要着力整合资源，赋予伊滨区更多区级事权，充分调动伊滨区建设发展积极性。伊滨区党工委、管委会作为伊滨区的发展主体、建设主体、管理主体，要切实强化担当作为，担起主体责任；抓紧推进当前重点工作，优化学校、医院布局，尽快补上伊滨区中小学校建设短板，引进高水平三甲医疗机构，合理配套各类医院和社区卫生服务中心，不断完善伊滨区公共服务功能；统筹做好既定基础设施建设、城中村征拆、群众安置、完善配套服务等工作，及早谋划研究奥林匹克中心、会展中心、文化艺术中心、科技馆等重大公共服务项目后续运营等工作，更好通过城市发展反哺农村，推动伊滨区有序建设发展。市直部门要积极配合、搞好服务，努力形成推动伊滨区加快发展的强大合力。

　　市委副书记、代市长徐衣显参加座谈会，对推动伊滨区发展提出具体要求。王琰君、王军、侯占国分别参加调研或座谈会。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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