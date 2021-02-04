江凌主持召开市委常委会会议

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，深入传达学习习近平总书记在河北承德考察时的重要讲话、在《求是》杂志发表的重要文章《总结党的历史经验，加强党的政治建设》和给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神；传达李克强总理在河南考察时的讲话精神，研究我市贯彻落实意见；听取中央生态环境保护督察反馈问题整改、疫情防控特别是开学后疫情防控等情况汇报，对做好下步工作提出要求。

市委常委会召开会议

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神

推动“十四五”发展开局起步见到新气象

江凌主持 徐衣显出席 吴中阳、杨炳旭列席

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，深入传达学习习近平总书记在河北承德考察时的重要讲话、在《求是》杂志发表的重要文章《总结党的历史经验，加强党的政治建设》和给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神；传达李克强总理在河南考察时的讲话精神，研究我市贯彻落实意见；听取中央生态环境保护督察反馈问题整改、疫情防控特别是开学后疫情防控等情况汇报，对做好下步工作提出要求。徐衣显出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要认真学习习近平总书记在河北承德考察时对生态文明建设、保护传承中华优秀传统文化、党的宗教工作、乡村振兴、养老服务等作出的重要指示，深刻领会习近平总书记系列讲话中蕴含的一以贯之的重要思想，推动习近平总书记重要指示落地见效。要高度重视生态文明建设，深刻领会习近平生态文明思想，大力弘扬塞罕坝精神，抓紧研究推进碳达峰碳中和工作，对破坏生态环境“零容忍”，不断提升生态文明水平。要加快构建养老服务体系，在城镇建立“市级综合养老服务中心、乡镇(街道办)养老中心、社区养老中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位”为主的五级体系，在农村对五保户等进行集中供养的同时，建设日间照料中心，推动养老事业和养老产业协同发展，更好满足老年人多方面需求。要持续加强党的政治建设，市委常委班子成员带头强化政治意识，用实际行动落实“两个维护”，始终对“国之大者”心中有数；要提升政治能力，真正用习近平总书记系列重要指示精神武装头脑、指导实践、推动工作；要不断优化政治生态，在全市形成更好的干事创业氛围。

会议指出，在全省上下防汛救灾的关键时刻，习近平总书记作出重要指示，李克强总理专程到河南考察指导，各兄弟省市大力支持帮助，充分体现了习近平总书记和党中央对河南的关心厚爱，体现了我们的制度优势。要进一步坚定制度自信，认真落实中央、省委部署要求，积极争取上级政策支持，加快推进灾后重建各项工作。要进一步强化水安全意识，积极推进小流域综合治理，抓好防洪渠、积水点改造等城市内涝防御工程建设，做好伊河、洛河主河道清理和堤坝加固，解决伊洛河主河道黑石关“卡脖子”问题，提升气象监测预报水平，加快灾害预警工作机制建设，提高全社会水灾害防御意识和能力。

会议强调，要结合市第十二次党代会的筹备，进一步明确重点、把握关键，坚持科技创新，推动城市升级，加快乡村振兴，深化文旅融合，落实分类发展措施，持续深化改革扩大开放，推动领导干部观念转变和能力提升，抓好重大基础设施建设，推动“十四五”发展开局起步见到新气象。

要扎实推进市县党委换届工作，切实选好配强班子，统筹谋划好未来发展思路、工作重点，为“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证。