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徐衣显先后到部分市属国有企业调研座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.30 08:22

徐衣显调研市属国有企业时强调
在深化改革中实现强根铸魂提质增效
以更大担当助推洛阳新一轮更大发展

　　28日下午，市委副书记、代市长徐衣显先后到部分市属国有企业调研座谈，强调洛阳要“建强副中心、形成增长极”，实现新一轮发展，国企必须在改革中实现高质量发展、作出更大贡献。

　　在洛阳农发投资集团有限公司，徐衣显与员工亲切交流，详细听取业务板块、项目营收、风险防控等情况汇报，充分肯定企业为洛阳农业高质量发展和副中心城市建设作出的贡献。在洛阳市轨道交通有限责任公司，徐衣显来到控制中心，了解地铁1号线运行和防疫防汛情况，叮嘱企业在确保质量安全前提下加快在建项目进度，争取早投用、早惠民。徐衣显要求国有企业深入学习贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，树立更高标准、更大追求，以更大力度推动改革，用好市场思维、市场办法解决发展中的问题，推动企业高质量更大发展。

　　在随后召开的座谈会上，徐衣显就国企改革强调了五点意见。一要讲政治、强党性，铸牢“根”和“魂”。把牢国企姓党政治属性，发挥国企党组织把方向、管大局、促落实的关键作用，强“根”筑“魂”、实功实做，把讲政治体现到谋划工作、解决问题、推动发展上，确保始终沿着正确的政治方向前进。二要聚中心、强主业，着力所需和所能。在市委领导下，坚持“政府定事、企业做事、国资监管”原则，充分放权，精准监管，优化服务，兜紧底线，聚焦全市大局发挥好作用。三要转观念、促升级，提高质量和效益。

　　树牢市场观念，强化市场意识，规范公司治理和投融资行为，培育多层次、多渠道、可持续的市场化融资机制，实现质量、效益、安全最大化。四要抓改革、促创新，增强动力和活力。以市场为导向，以结果论英雄，加强项目谋划，扩大开放合作，创新业态模式，积极稳妥推进企业内部改革和体制创新，不断增强持续增长力、核心竞争力和示范引领力。五要防风险、守底线，统筹发展和安全。树立大安全理念，积极应对新情况新问题新挑战，有效防范债务风险、金融风险，着力保障项目安全、管理安全、廉洁安全，推动国企健康发展、可持续发展。

　　王琰君参加调研座谈。(记者 孙自豪)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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