江凌：确保安全度汛，为全局工作争取更大主动

29日上午，在收听收看全省防汛工作视频调度会后，市委书记江凌立即召开全市防汛工作视频调度会，就有效应对新一轮强降雨、确保防汛安全等工作进行再部署。

全市防汛工作视频调度会召开

增强风险意识确保安全度汛

为全局工作争取更大主动

江凌讲话 徐衣显参加

29日上午，在收听收看全省防汛工作视频调度会后，市委书记江凌立即召开全市防汛工作视频调度会，就有效应对新一轮强降雨、确保防汛安全等工作进行再部署。

根据气象部门预报，我市28日已迎来今年汛期的又一轮强降雨，此轮强降雨将持续多日，部分地区有暴雨，局部地区将有大暴雨。

江凌指出，省委省政府高度重视汛期安全工作。入汛以来，省委省政府多次召开防汛工作调度会，就做好防汛工作作出一系列详细安排和具体部署，既是对全省工作的及时有力调度，也是对全省领导干部的防汛安全教育和防汛工作培训。我们要进一步强化水安全意识，结合各地各部门实际，增强风险意识，提升防御能力，确保全市安全度汛，确保省委省政府部署要求落到实处。

江凌强调，近段时期，经过全市上下的共同努力，我市防汛工作和疫情防控工作都取得了阶段性重大成效，当前的良好局面来之不易，为我们集中精力抓发展、抓经济争取了相对主动。此轮强降雨持续时间长，部分地区已出现极端天气，情况瞬息万变，随时可能出现新的变化，我们决不能掉以轻心。当前仍处于防汛的关键时刻，要切实提升站位，时刻保持警惕，按照“汛期一天不结束、防汛一天不放松”的要求，倍加珍惜当前的主动局面，不能因一时疏忽发生人员伤亡、造成重大损失，坚决避免因工作不力对全局工作带来影响。

江凌强调，要高度重视气象预报，加强动态研判会商，根据气象情况最新变化，及时对防汛工作作出安排部署，南部地区要严防地质灾害风险，把风险分析到位，把防御工作做到位，守牢“不发生人员伤亡事故”的底线。要坚持问题导向，针对今年汛期以来暴露出的问题和短板，抓紧谋划汛期后的水利工程建设，做好伊河、洛河主河道清理和堤坝加固，积极推进小流域综合治理，提升城市区和县城内涝防御能力，采取有力措施防范化解尾矿库、淤地坝、“头顶库”风险；各县区和市直有关部门要及早安排，积极争取上级政策支持，确保汛期过后及早实施、尽快见效。要进一步强化风险意识，更好统筹发展和安全，始终牢记“看不到风险就是最大风险”“缺乏风险意识必然导致事故”，在发展过程中高度重视自然灾害、经济领域、安全生产等各类风险，及时分析研判、处置化解，不断提升风险管控能力水平，为全局工作争取更大主动、营造良好环境。

徐衣显、王琰君、王军等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)