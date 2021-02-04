27日，市委书记江凌以普通党员身份参加所在的市委办公室第一党支部党史学习教育专题组织生活会，与大家一起深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，交流学习体会，检视剖析问题，明确努力方向。

江凌以普通党员身份参加所在党支部党史学习教育专题组织生活会

坚持悟思想强党性开新局

更好凝聚起以史为鉴开创未来奋进力量

27日，市委书记江凌以普通党员身份参加所在的市委办公室第一党支部党史学习教育专题组织生活会，与大家一起深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，交流学习体会，检视剖析问题，明确努力方向。

会上，党支部负责同志代表党支部委员会报告了开展党史学习教育、支部标准化规范化建设等情况，检视了不足和差距，提出了整改举措。党支部成员逐一发言，交流收获心得，严肃认真开展批评和自我批评，共同经受了一次深刻的党性锻炼和思想教育。

江凌和大家交流了学习心得体会。他说，学习习近平总书记“七一”重要讲话，对开展党史学习教育的重大意义认识更加深刻。第一，学党史的首要是悟思想。党史学习教育的重要目的是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，通过学习党史来悟思想是深学细悟党的创新理论的必然要求。悟思想的关键是明理，只有深刻领悟中国共产党领导的历史必然性、马克思主义及其中国化创新理论的真理性、中国特色社会主义道路的正确性，才能进一步坚定“四个自信”。悟思想的过程就是加强理论武装的过程，只有真正做到悟有所得，才会更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。第二，学党史的根本是强党性。开展党史学习教育，很重要的就是引导党员更好地锤炼党性，发挥先锋模范作用。党员的党性体现在是不是对党绝对忠诚、有没有为民意识、能不能律己担当。检验党史学得好不好，关键是看有没有使党性得到锤炼，自觉做到崇尚对党忠诚的大德、崇尚造福人民的公德、崇尚严于律己的品德。第三，学党史的落脚点是开新局。要把握好党中央对开新局的要求，落实好“九个必须”根本要求，抓住用好构建新发展格局重要战略机遇。要按照习近平总书记重要指示和党中央部署要求，结合洛阳实际，认真谋划洛阳“十四五”工作。要在稳定化解社会矛盾的基础上，抓好项目落地、服务企业等工作，确保今年全市经济社会发展实现预期目标，迈好第一步、见到新气象。

江凌指出，市委办公室第一党支部要把深入学习习近平总书记“七一”重要讲话同持续落实习近平总书记对党办系统提出的“五个坚持”重要要求结合起来，进一步加强党支部标准化规范化建设，更好展现新担当新作为。要加强支部政治建设，深入学习领悟习近平总书记的重要讲话思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要加强支部成员间的思想交流，主动交流不同看法，相互促进、共同提高，营造更好的政治氛围和工作氛围。要引导支部党员持续抓好学习，进一步开阔视野、更新理念、提升能力，更好适应时代发展需求。(洛报融媒记者 李东慧)