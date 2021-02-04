江凌主持召开市委财经委员会第一次会议

27日，市委书记、市委财经委员会主任江凌主持召开市委财经委员会第一次会议，传达学习习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话精神，传达学习省委财经委员会第一次会议、省委深改委会议暨财经委第二次会议精神，审议《中共洛阳市委财经委员会工作规则》《中共洛阳市委财经委员会办公室工作细则》。

市委财经委员会第一次会议召开

江凌主持 徐衣显参加

27日，市委书记、市委财经委员会主任江凌主持召开市委财经委员会第一次会议，传达学习习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话精神，传达学习省委财经委员会第一次会议、省委深改委会议暨财经委第二次会议精神，审议《中共洛阳市委财经委员会工作规则》《中共洛阳市委财经委员会办公室工作细则》。

会议指出，中央财经委员会第十次会议，研究部署扎实促进共同富裕、防范化解重大金融风险等工作，确定了一系列重要原则，对下一步国家资源配置、政策走向等具有重要意义。要深刻理解和把握会议精神，遵循中央要求，落实中央部署，按照前瞻30年的要求，提高我们做决策、抓落实的精准性针对性实效性。共同富裕要通过大家共同奋斗获得，我们必须坚持发展第一要务不动摇，继续把社会财富的“蛋糕”做大，在此基础上着力实现共同富裕。共同富裕是一项长期任务，对不同阶段、不同地区有不同要求，我们要立足洛阳实际，鼓励一部分人先富起来，通过先富带后富、帮后富，不断提升整体收入水平。共同富裕要始终坚持基本经济制度，鼓励多种所有制经济共同发展，我们要一如既往把民营经济作为共同富裕的重要力量予以扶持。要加快构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的制度，加强对高收入的规范和调节，依法保护合法收入，合理调节过高收入，清理规范不合理收入，坚决取缔非法收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会，更好兼顾公平和效率，有效促进共同富裕。

会议强调，要学习贯彻省委财经委相关会议部署要求，围绕省委研究确定的重要事项，结合洛阳实际深入研究，抓好贯彻落实。要科学编制国土空间规划，按照省委要求做好完善提升，积极与省直部门对接，力争尽早上报，更好争取工作主动。要加快制定深化开发区体制机制改革的实施意见，坚持去行政化、去社会化方向，提高专业化市场化运作能力，更好发挥开发区经济建设主阵地、主战场、主引擎作用。要完善国资国企改革方案，加强顶层设计，推动相关工作尽快落实。要严格实行分类考核，有针对性地优化提升考核体系、考核办法，引导各县区走好差异化发展之路。要加强衔接，加快推进我市机关事务管理体制机制改革。要抓好科技平台建设，深化产学研合作，用好大院大所创新优势，引入专业机构，组建新型研发平台，为创新发展提供更强劲动力。

会议指出，成立市委财经委，是加强市委对经济工作领导的重要制度安排。要把准职能定位，市委财经委要做好统筹调度，加强对事关全市经济发展重大问题的研究，发挥好把方向、谋全局、管大事作用；市委财委办和政府各经济运行职能部门要各司其职，既要加强沟通，又要互不越位，市委财委办及时对重大问题牵头组织研判，各职能部门落实好既有职责分工，推动市委关于经济工作的部署要求落到实处。要加强对重大问题的深层次研究，定期梳理一批重大问题，按程序提交市委财经委会议研究审议，更好指导推动全市经济工作；把经济工作和改革工作更好结合起来，用改革思维、改革办法研究解决经济发展重大问题，确保出台的发展举措更加符合改革要求、时代要求。要科学调配力量，加强市委财委办建设，更好发挥职能作用。

会议还研究了其他事项。

徐衣显、娄会峰、王琰君、何伟、王军、侯占国、李保兴、贺敏、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)