处暑过后，暑气渐消。入夜，月色皎洁，清辉如水。月儿映在水中，铺一河碎银，波光潋滟，如同梦境。

处暑过后，暑气渐消。入夜，月色皎洁，清辉如水。月儿映在水中，铺一河碎银，波光潋滟，如同梦境。唐时，洛阳有处赏月胜地很有名气，它就是魏王池。

魏王池因唐太宗之子魏王李泰而得名。李泰很有才华，史载“宠冠诸王”，是唐太宗最宠爱的儿子。唐太宗封李泰为魏王，在洛阳建魏王府，府第甚大，里面有个占地三百亩的湖泊，就是魏王池，池上有大堤，被称为魏王堤。

后来，李泰被废，这里成为公共园林。无数文人骚客，在此留下诗篇。韩愈在《东都遇春》一诗中写道：“有船魏王池，往往纵孤泳。水容与天色，此处皆绿净。”

韦庄写下《菩萨蛮》：“洛阳城里春光好，洛阳才子他乡老。柳暗魏王堤，此时心转迷。桃花春水渌(lù)，水上鸳鸯浴。凝恨对残晖，忆君君不知。”

白居易有诗《魏王堤》：“花寒懒发鸟慵啼，信马闲行到日西。何处未春先有思？柳条无力魏王堤。”

白居易和韦庄都提到了魏王堤上的柳树，想来当年魏王池畔的柳树应是一景。

唐代传奇小说《薛弘机》，讲了一个与魏王池旁柳树有关的故事。

洛阳有个隐士叫薛弘机，独自住在河边。某天傍晚，他正独坐，忽有客人来访。

这人大脑门，浓眉毛，高鼻梁，对薛弘机作揖道：“在下住得不远，仰慕您的高洁，特来拜会。”

二人谈论诗书礼乐，非常投机。薛弘机遂问对方姓氏，答曰：“藏经姓柳。”柳藏经离去时，发出嗖嗖的风声，出门不远便消失不见。

一天，柳藏经再次来访，薛弘机特别高兴，二人谈到深夜。

薛弘机发现，柳藏经知识渊博，但对易经一无所知，每次提到，他都会打岔。而且，薛弘机一靠近柳藏经，他就会躲避。

这次分别后，直到第二年五月，柳藏经才又来。进屋后，他神情黯然道：“知音难觅，何况又要永别，真叫人伤感！”然后赠诗一首：“谁谓三才贵，余观万化同。心虚嫌蠹食，年老怯狂风。”说完，神情凄然，仓皇而去。

当夜，起了大风，第二天，有人发现魏王池附近的一株大枯柳被吹断，不知是谁在树洞里藏经百余卷，都烂了。薛弘机去收拾，发现里面唯独没有《周易》。

这则唐传奇流传甚广，由此可见，魏王池与魏王堤在唐时是都城之胜。遥想当年，杨柳依依，水波荡漾，尤其在夜晚，月映长河，水天一色，令人沉醉。（记者 刘永娟）