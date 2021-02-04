江凌：洛阳要着力建设青年友好型城市

24日至25日，市委书记江凌深入高新区、洛龙区、瀍河区，调研产业发展、科技创新、教育发展等工作。

江凌到高新区、洛龙区、瀍河区调研时强调

做强城市功能优化营商环境

着力建设青年友好型城市

24日至25日，市委书记江凌深入高新区、洛龙区、瀍河区，调研产业发展、科技创新、教育发展等工作。

在洛阳格力、麦斯克电子、双瑞特装、洛阳中车等企业，江凌察看展厅和生产线，希望企业加强技术攻关、拉长产业链条、提高生产效率，为洛阳制造业发展作出更大贡献。在中国人民解放军第五七一五工厂，他勉励企业负责同志拓宽视野、放大格局，积极推进军民协同发展，深化内部体制机制创新，营造有利于人才发展的环境，不断提升企业发展水平。

开远精机公司在智能柔性生产线、智能制造系统集成等领域加大创新力度，产品十分畅销。江凌希望企业紧抓构建新发展格局机遇，顺应市场升级趋势，深耕智能装备制造领域，推出更多符合时代要求的定制化特色产品。在四季沐歌、古城机械等公司，他认真了解企业生产经营、市场拓展情况，指出要大力实施“三大改造”，优化工艺流程管理，发挥好装备制造技术优势，激活转型发展新动能。在惠中生物、尚奇机器人等企业，江凌希望他们坚持创新引领，掌握更多核心技术，提升产品附加值和市场竞争力。

洛阳综合保税区封关运营在即。江凌实地察看海关作业区、卡口建设情况，了解综保区功能分区和筹备运营工作进展。他强调，要加强政策学习研究，明确综保区的政策优势和发展方向，不断放大政策平台作用。要聚焦市场主体，加强专业辅导，科学设置功能分区，更好地在全球配置资源，确保综保区政策叠加效应充分释放出来。

江凌还深入洛一高附属中学、北京市第二实验小学洛阳分校、瀍河区第一幼儿园、河南师范大学附属瀍河中学，察看校园建设，与学校负责人交流，认真了解市管中学下放城市区改革、教师“县管校聘”、校长职级制改革、教师培训体系建设等情况。他强调，要把教研、教学和教师培训结合起来，用好现场教学观摩等有效方式，不断提升办学水平和教学质量。要尊重教育规律，更新教育理念，进一步优化校内课后延时服务，让学生就近上学、快乐成长。要落实立德树人根本任务，创新德育教育方式，引导学生树立正确世界观人生观价值观。要结合学校布局优化，积极探索义务教育九年一贯制学校建设。要做好优秀管理人员选聘，深化校长职级制改革，打造高素质专业化创新型校长队伍。

在瀍河区双碳经济产业园，江凌了解园区规划建设和产业平台招商情况，与部分入驻该园区的企业负责人就如何把握产业趋势、发展数字经济、更好吸引年轻人创业创新、搭建产业平台、精准出台支持政策等座谈交流。江凌对企业家对洛阳的关注和信任表示感谢。他指出，“一五”时期全国各地年轻人响应国家号召，纷纷来洛工作，洛阳汇聚了一大批青年人才。在新时代，洛阳也要围绕“让更多年轻人青睐”，科学配置要素，制定优惠政策，做强城市功能，发挥文化优势，营造浓厚氛围，在市场经济条件下，吸引越来越多年轻人来洛创业创新，让年轻人在洛阳有更多良好体验，着力建设青年友好型城市。

江凌强调，当前，市场主体的投资取向正加快由以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变。我们要进一步聚焦市场主体投资取向的新变化，依托河南、洛阳的广阔市场优势，以市场吸引产业、吸引投资，提高招商引资质效。要进一步聚焦市场主体对投资平台要求的新变化，改变过去政府建平台、招项目的传统思维，着力引进高水平产业平台运营商，政府与运营商协力打造专业化产业平台，吸引更多中小企业来洛发展。要进一步聚焦市场主体对服务投资专业度的新变化，变通用服务为特色服务，变普惠政策为精准政策，提升产业聚集度，增强产业平台专业度，吸引更多同类企业进驻。各级各部门要持续优化营商环境，始终站在企业立场看问题、做工作，落实企业诉求“马上办”要求，只争朝夕，提升效率，不断提升市场主体获得感、满意度。

王军、侯占国、贺敏分别参加相关调研。（洛报融媒记者 李东慧）