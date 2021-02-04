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江凌主持召开专题会议 研究全市教育发展重点工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 23:02

市委召开专题会议
研究全市教育发展重点工作
江凌主持 徐衣显参加

　　25日，市委书记江凌主持召开专题会议，认真学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要指示，落实中央、省委关于深化教育改革的部署要求，研究全市教育发展重点工作。

　　会议听取了全市基础教育改革发展三年行动计划(2021年—2023年)、优化城市区学校布局、秋季开学前准备及开学后疫情防控等工作情况汇报。会议指出，加快教育高质量发展，事关全市大局，事关群众利益，对进一步做强城市功能、提升洛阳人才聚合力具有重要意义。要全面贯彻党的教育方针，始终突出立德树人要求，抓好师德师风建设，加强对学生价值观的教育和引导，确保把立德树人的根本任务贯穿教育改革发展工作的全过程各方面。

　　会议强调，要扎实推进基础教育改革发展三年行动计划。聚焦洛阳教育发展的短板弱项，找准突破口，把当前最紧迫、最关键、群众最期待的事做好，尽快实现突破，做强城市功能，更好服务保障洛阳发展。深入领会习近平总书记关于基础教育发展的重要指示和党中央的部署要求，紧紧围绕洛阳建强副中心对教育功能的支撑需求，细化实化目标，提升办学条件，推动教育综合改革取得更大实效。

　　会议强调，要坚持问题导向，找准洛阳教育发展的制约点，增强改革措施的针对性实效性。优化教育理念，深化对构建现代教育制度、建设现代化学校的认识，对标中央、省部署要求，积极“走出去”学习培训、开拓视野，引进先进的教育制度、管理模式，不断更新教育理念，更好适应时代要求。加快教育综合改革步伐，尽快补上改革滞后短板。科学布局、合理设置城乡学校规模，严控超大规模学校，破解“麻雀学校”办学困局，优化农村学校布局，加快规范性普惠幼儿园建设。着力提高教师素质，强化平台思维，发挥教师发展中心作用，改进教学教研机制。提升薄弱学校办学能力，积极开展集团化办学改革，推动教师流向均衡。加强教育督导体制机制改革，调整机构设置，深化聘用、管理、保障改革，充分发挥教育督导作用。

　　就做好教育资源优化布局工作，会议指出，要面向未来，下定决心，采取超常规措施，尽快补上我市教育资源布局欠账，为提高学校发展水平创造良好条件。要加强工作统筹，科学做好规划，精准研判需求，做好要素保障，统筹好学校布局优化和师资力量建设，实现学校优质特色多样化发展。

　　就做好秋季开学及开学后疫情防控工作，会议强调要落实落细防控要求，严格开学标准，加强师生管理，细化开学后日常防控措施，确保省委省政府“平安开学、开学平安”要求落到实处。

　　徐衣显、王琰君、王飞、贺敏、刘茂钦参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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