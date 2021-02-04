全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开 江凌讲话

23日，全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开，落实省纪委监委纪检监察建议要求，安排部署我市统筹问责机制、激励保护党员干部干事创业等工作，推动全市上下始终坚持“严”的主基调，进一步营造干事创业浓厚氛围，引导广大党员干部为全面建设社会主义现代化强市而奋斗。

全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开

坚持“严”的主基调 营造干事创业氛围

以更大担当推动洛阳实现更大发展

江凌讲话 徐衣显主持 吴中阳、杨炳旭参加

23日，全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开，落实省纪委监委纪检监察建议要求，安排部署我市统筹问责机制、激励保护党员干部干事创业等工作，推动全市上下始终坚持“严”的主基调，进一步营造干事创业浓厚氛围，引导广大党员干部为全面建设社会主义现代化强市而奋斗。

市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显主持会议。吴中阳、杨炳旭等在洛市级领导参加会议。

会议指出，要始终坚持“严”的主基调。从严管党治党是党中央的重要要求，党的十八大以来，习近平总书记多次对全面从严治党作出重要指示，严的要求贯穿管党治党全过程。从严管党治党是对党员干部的最大爱护，严管就是厚爱，是对干部真正负责；用而不管、管而不严是政治上的不负责，是对干部成长的不负责。从严管党治党与激励干部干事创业是辩证统一的，从严管理干部，进一步净化政治生态，才能形成干事创业浓厚氛围，让更多想干事能干事的干部有更大作为。从严管党治党，必须着力推动以案促改制度化。各级党员领导干部要从典型案件中接受警示教育，更加自觉地遵规守纪、接受监督、抓班子带队伍，更好推动改革发展各项工作。各级各有关部门要扎实开展以案促改工作，深入剖析队伍建设、监督执纪、制度建设等方面的薄弱环节，筑牢防止党员干部犯错误的第一道防线。

会议强调，要大力营造干事创业的氛围。各级各部门要深刻学习领会习近平总书记关于激励干部担当作为的重要指示，倍加珍惜来之不易的干事创业良好氛围，坚持一切工作都要有利于巩固拓展干事创业氛围，更好地乘势而上推动洛阳发展。

要树立鲜明的用人导向。坚持好干部标准，把好政治关、廉政关，突出能力关，把更多能力强的干部选拔到重要岗位上。要突出用敢于担当的干部，引导党员干部敢于担当、主动担当，切实担负起该担当的责任；突出用务实重干的干部，引导党员干部专注做事，解决问题、化解矛盾，扎实推进改革发展稳定工作；突出用心有百姓的干部，引导党员干部厚植为民情怀，心中时刻装着群众，全心全意为群众谋利益，千方百计保护群众利益；突出用勇于改革的干部，引导党员干部树牢改革思维、保持改革勇气，通过深化改革有效破解发展中遇到的困难问题；突出用善于学习的干部，引导党员干部持续抓好学习，更好适应时代发展需求、推动洛阳转型发展。

要形成科学的激励导向。要形成有利于激发县区和乡镇积极性的导向，让县区和乡镇成为发展主体，赋予县区和乡镇充分事权，在有条件的乡镇开展干部收入与乡镇收入挂钩的探索，形成上级围绕下级服务、政府机关围绕市场主体服务的机制。要科学实行分类考核，针对县区不同的资源禀赋和区位特点，出台相应的支持政策、推进举措、保障机制，坚定不移走好县域差异化发展之路。要建立双向激励导向，既要用好正向激励，又要用好负向激励，用好末位通报、干部“考验期”管理等措施，激励干部奋发有为、比拼争先。

要把握好正确的执纪导向。深刻领会习近平总书记关于执纪从严的要求，把纪律规矩挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓常，形成严的氛围。要大胆为担当者担当，通过组织担当带动干部担当，通过组织作为促进干部作为，推动党员干部加强学习研究，在守住“底线”“红线”的基础上干好工作。要用好问责手段，细化容错纠错机制，更好发挥问责的正向激励作用。

会议强调，要以更大担当推动洛阳实现更大发展。深刻把握构建新发展格局的战略机遇，以更大的担当作为，重塑洛阳在新发展阶段的优势。

要以更宽视野谋划发展。要放大格局，跳出洛阳看洛阳，找准比较优势，强化平台思维，积极开展跨区域合作，在更大范围整合配置资源、开展分工合作，鼓励企业“走出去”，提升城市对优质资源特别是各类人才的聚合力，在新的发展阶段赢得更大发展主动。

要以更大力度推动改革。要充分认识到，深化改革既是落实党中央的部署要求，也是洛阳自身发展的需要，要通过改革，提高市场化程度和市场配置资源能力，营造更加公平有序的市场环境，更好聚集各类资源；要充分认识到，越是后发展地区越需要通过改革来形成竞争优势，主动谋划推动改革，通过率先改革赢得发展竞争优势；要充分认识到，深化改革既要遵循中央顶层设计，又要鼓励基层大胆探索，围绕发展中遇到的问题，大胆探索，大胆创新，激发基层和民营经济活力，提升行政效率。各级领导干部要改变传统思维、固有套路、习惯做法，研究新情况、分析新问题、推行新办法，提升新发展阶段的城市竞争力。

要以更强紧迫感推动工作。要既看到进步，更看到差距，坚定发展信心，正视差距短板，切实增强发展紧迫感。要有更高的标准、更大的追求，深入贯彻落实省委省政府部署要求，既要着力提升城市功能、文明程度和经营水平，更要发挥副中心引领作用，增强对周边地区辐射带动力，着力建强副中心、形成增长极。要进一步提高工作效率，通过深化改革、担当作为、改进作风提高效率，加快审批流程再造，主要领导要采用穿透式工作方式解决问题、破解瓶颈、服务发展，示范带动全市上下协力创造洛阳发展新辉煌。

会议传达了省纪委监委对李少敏、田金钢、吴立刚严重违纪违法案件的通报，省纪委监委《关于围绕李少敏、田金钢、吴立刚严重违纪违法案件开展以案促改的纪检监察建议》和市委开展李少敏、田金钢、吴立刚严重违纪违法案件以案促改的专项工作部署要求。会议宣读了《洛阳市问责统筹机制暂行办法》《全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干措施》。

会议以视频会议的形式召开，市联通公司视频会议室和各县区设分会场。市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委各部委、部分市直机关主要负责同志等在主会场参加会议。（洛报融媒记者 李东慧 智慧）