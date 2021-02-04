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洛阳已有80名医护人员驰援郑州、商丘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.23 08:22
河科大一附院医疗队成员在工作中(受访者供图)

　　近几日，洛阳先后派出医疗队驰援郑州、商丘，配合当地医院开展医疗救治工作。医疗队是如何开展工作的？都克服了哪些困难？昨日，记者与在商丘、郑州的洛阳医疗队医护人员进行了连线。

　　在商丘：接管睢县中医院，6小时换一次防护装备

　　在商丘疫情防控形势严峻后，河科大一附院第一时间向省卫健委递交请战书，15日接到援助商丘的指令。当天下午，该院院长、副院长等专家成员及23名医务人员集结赶赴睢县中医院。他们此行任务是和睢县中医院医护人员一起，救治从商丘市第一人民医院转运来的400余名非新冠肺炎病人。

　　16日一早，河科大一附院的专家团队与睢县中医院联合成立疫情救治指挥部，并与当地卫健部门配合，直接接管睢县中医院开展救治工作。每个病区都配备专家坐诊，实行首诊负责制、三级医师查房制、疑难病症会诊制，开展心理疏导救治服务，确保转诊病人得到有效治疗。随后，他们还建成视频通信系统，解决指挥部与病区、指挥部与专家之间的通信问题。

　　记者了解到，截至目前，河科大一附院累计派出43名医护人员，在接管睢县中医院的前3天里，累计收治患者458人。在救治过程中，因为天热，医护人员穿戴的防护服和口罩内都是汗水，每6小时要更换一次防护装备，每次进入病区都要做核酸检测，一天时间里最多做过3次核酸检测。

　　疫情救治指挥部还专门购置40部智能手机送入病区，提供给失能患者、与家属失联患者，由医护人员协助通过微信视频、手机通话等方式和其家属联系报平安，此举赢得患者及家属的点赞。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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