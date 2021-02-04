三轮车长期占用公共停车位 相关部门：确认情况后将拖离暂扣

近日，市民王先生向本报反映，洛龙区宜人路长兴街至厚载门街段，有一个公共停车位长期被一辆三轮车“霸占”，希望有关部门予以关注。

近日，市民王先生向本报反映，洛龙区宜人路长兴街至厚载门街段，有一个公共停车位长期被一辆三轮车“霸占”，希望有关部门予以关注。

王先生告诉记者，宜人路长兴街至厚载门街段南侧划有很多公共收费停车位，因为附近有不少饭店和居民小区，这里的停车位一直很紧张。

“我经常到这附近办事，每次找车位的时候，都能看到一个停车位上停着一辆红色三轮车。印象中，这一情况持续有小半年了。”李先生说，那辆红色三轮车看上去很破旧，似乎很久没有挪动过，很可能是被人废弃在此的。“像这种情况，有关部门能不能处理一下？”李先生说。

昨日，记者在现场看到，王先生所说的公共收费停车位正对着保利建业香槟国际小区南门，一辆破旧的红色电动三轮车停在车位上，车斗里积了不少落叶。记者注意到，虽然这辆三轮车“体型”不大，但其正好停在车位中央，其他车辆根本没法“挤”进停车位。

附近商家告诉记者，这辆三轮车已经在此停放数月，一直没有挪动过。

随后，记者将情况反映至市城管局城市管理综合执法检查支队，有关负责人称，将派工作人员到场核实，确认情况属实后将对三轮车采取拖离暂扣措施。（记者 刘嘉仪 实习生 吉喆）