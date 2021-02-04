江凌在督导检查防汛工作时强调：紧盯重点部位提升防汛能力 严防死守坚决筑牢安全底线

21日，市委书记江凌深入部分县区和水灾害防御重点区域，督导检查防汛工作，推动各级各部门紧盯重点部位，提升防汛能力，积极有效应对新一轮强降雨，严防死守坚决筑牢安全底线。

21日，市委书记江凌深入部分县区和水灾害防御重点区域，督导检查防汛工作，推动各级各部门紧盯重点部位，提升防汛能力，积极有效应对新一轮强降雨，严防死守坚决筑牢安全底线。

邙山渠北关段在上一轮强降雨后出现局部受损。江凌实地察看该段邙山渠水毁加固措施，了解后续改建工程规划情况，要求有关部门积极疏浚水渠，因地制宜加高护坡，进一步比选改造提升方案，确保山洪不进市区。在位于高新区的秦岭防洪渠入洛河处，江凌了解中心城区西部区域的防洪设施建设情况，指出要尽快启动秦岭南防洪渠建设，综合施策提升牡丹广场周边低洼区域排水能力，确保强降雨天气洛河上游来水不进市区、低洼地区减少水淹。

在洛河宜阳县城至高新区段，江凌察看堤防建设情况，叮嘱相关负责同志要适度清理洛河主河道内的树木、杂物，提高过水能力。在伊河龙门段，江凌了解上一轮强降雨后的水位上涨和设施修复情况，询问近年的径流量、降水量等情况，指出要在汛期过后及时进行河床疏浚，拿出具体方案，有效防止伊河水势上涨造成河水涌入市区。在甘泉河入洛河段、伊东渠伊滨段，江凌认真询问防汛措施落实情况，要求持续做好甘泉河治理提升，优化伊东渠伊滨段改造提升方案，有效防御龙门山、万安山山洪。

位于郑州市巩义市黑石关陇海铁路桥段的伊洛河，由于河道缩窄造成过水能力不足，遇到极端天气极易造成偃师段伊洛河夹河滩河堤漫堤，甚至影响全市防汛大局。江凌来到这里察看伊洛河河流走势，研究提升该段防汛能力的有效办法。他指出，要坚持标本兼治，既要着眼长远，加强与省直部门的协调对接，争取上级支持，细化比选方案，下决心彻底解决伊洛河主河道黑石关“卡脖子”问题；又要立足当下，和郑州市有关单位密切协作，深入开展勘察设计，力争在今冬明春通过清理河道、降低滩地高度等措施有效提升过水能力。

偃师区山化镇东屯村，在上一轮强降雨中受灾较为严重，部分民宅被毁，道路、电力设施等也不同程度受损。江凌深入该村，察看受损情况和灾后重建工作进展，对干部群众不等不靠抓紧抢修排水边沟、对受损民宅和公共设施进行加固修复等给予肯定，勉励大家积极采取措施、有效补上短板，努力提升山洪灾害防御能力。

江凌十分关注新一轮强降雨天气的应对情况。他要求全市各级各部门要把保障好人民群众生命财产安全放在首位，及时转移疏散群众，做好应急物资、应急力量储备，确保全市安全度汛。各级党员领导干部要驻点蹲守、靠前指挥，科学调度、严防死守，抓好各项工作落实，坚决筑牢安全底线。

王军一同进行督导检查。(洛报融媒记者 李东慧)