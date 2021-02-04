市委召开防汛工作视频会议 江凌讲话

21日上午，在收听收看全省防汛工作视频会议后，市委立即召开防汛工作会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就全力应对新一轮强降雨天气、扎实做好防汛重点工作提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

市委召开防汛工作视频会议

坚决守住人民生命安全底线

全力以赴争取更好防御结果

江凌讲话 徐衣显出席

21日上午，在收听收看全省防汛工作视频会议后，市委立即召开防汛工作会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就全力应对新一轮强降雨天气、扎实做好防汛重点工作提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

根据气象部门预报，近日，我市将迎来新一轮强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。按照省防汛抗旱指挥部指挥长令，我市同步于21日12时启动二级防汛应急响应。

江凌在讲话中强调，要认真贯彻落实省委省政府决策部署，坚持防汛工作金标准，明确目标、加强研判、迅速行动，切实有效应对新一轮强降雨天气，确保人民群众生命财产安全。要深入研判人员风险，对本轮强降雨北部重点地区存在山洪灾害、地质灾害、“头顶库”等风险的，以及上一轮强降雨受灾地区出现危房的，必须尽快全部把群众转移到安全区域。要严格落实全天候值班值守制度，既压紧压实各级防汛指挥部责任，带班值守、及时研判、科学调度，又加强尾矿库、淤地坝、山区村庄、建筑工地、河渠水系、城市隧道和地下工程等重点部位、重点场所、重点环节的全天候值守管控，确保发现问题及时处置。要扎实做好防强风应对措施，加强对广告牌、危险建筑物等排查整治，及时采取加固、拆除、设立安全警示等预防措施，着力消除安全隐患。要守住底线、力争高线，在坚决守住不发生人员伤亡底线的基础上，提高工作标准、及早着手应对，统筹做好农田排涝、城市防内涝、水库调蓄等防汛备讯工作，竭尽全力把损失降到最低，努力争取更好防御结果。要强化舆论宣传引导，动态发布防汛信息，注重用好新媒体传播手段，提高社会知晓度，不断增强公众紧急避嫌和自我防护意识。

徐衣显、王琰君、王军等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)