洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委召开防汛工作视频会议 江凌讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.21 17:58

市委召开防汛工作视频会议
坚决守住人民生命安全底线
全力以赴争取更好防御结果
江凌讲话  徐衣显出席

　　21日上午，在收听收看全省防汛工作视频会议后，市委立即召开防汛工作会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就全力应对新一轮强降雨天气、扎实做好防汛重点工作提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　根据气象部门预报，近日，我市将迎来新一轮强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。按照省防汛抗旱指挥部指挥长令，我市同步于21日12时启动二级防汛应急响应。

　　江凌在讲话中强调，要认真贯彻落实省委省政府决策部署，坚持防汛工作金标准，明确目标、加强研判、迅速行动，切实有效应对新一轮强降雨天气，确保人民群众生命财产安全。要深入研判人员风险，对本轮强降雨北部重点地区存在山洪灾害、地质灾害、“头顶库”等风险的，以及上一轮强降雨受灾地区出现危房的，必须尽快全部把群众转移到安全区域。要严格落实全天候值班值守制度，既压紧压实各级防汛指挥部责任，带班值守、及时研判、科学调度，又加强尾矿库、淤地坝、山区村庄、建筑工地、河渠水系、城市隧道和地下工程等重点部位、重点场所、重点环节的全天候值守管控，确保发现问题及时处置。要扎实做好防强风应对措施，加强对广告牌、危险建筑物等排查整治，及时采取加固、拆除、设立安全警示等预防措施，着力消除安全隐患。要守住底线、力争高线，在坚决守住不发生人员伤亡底线的基础上，提高工作标准、及早着手应对，统筹做好农田排涝、城市防内涝、水库调蓄等防汛备讯工作，竭尽全力把损失降到最低，努力争取更好防御结果。要强化舆论宣传引导，动态发布防汛信息，注重用好新媒体传播手段，提高社会知晓度，不断增强公众紧急避嫌和自我防护意识。

　　徐衣显、王琰君、王军等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今明两天我市将迎来强降水！气象局专...
  • 最新消息！河南高校、中高风险地区的...
  • 暴雨天注意事项：防触电、防高空坠物...
  • 暴雨将至！洛阳易积水、漫水、塌方路...
  • 洛阳多个城区已陆续恢复堂食
  • 江凌主持召开防汛工作视频调度会议
  • 洛阳市属民办中小学摇号昨日举行 报名...
  • 紧急通知！洛阳市区所有封闭式公园关闭
  • 全省首批教育世家评选结果公布 洛阳市...
  • 9月6日开始线上教学！洛阳师范学院发...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605