江凌主持召开防汛工作视频调度会议

20日晚，市委书记江凌主持召开防汛工作视频调度会议，研判调度防汛工作，强调各级各部门要迅速行动、科学应对，认真落实各项防汛措施，积极有效应对即将到来的新一轮强降雨，确保人民群众生命财产安全。

我市召开防汛工作视频调度会议

积极有效应对新一轮强降雨

确保人民群众生命财产安全

江凌主持并讲话 徐衣显参加

20日晚，市委书记江凌主持召开防汛工作视频调度会议，研判调度防汛工作，强调各级各部门要迅速行动、科学应对，认真落实各项防汛措施，积极有效应对即将到来的新一轮强降雨，确保人民群众生命财产安全。

根据气象部门预报，21日夜里至22日我市将有新一轮强降雨天气，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨或短时强降雨，局部地区过程降雨量可能达到120毫米以上，最大小时雨强可能超70毫米。

会上，新安县、孟津区、偃师区、洛宁县、涧西区、洛龙区分别汇报了防汛措施落实情况和工作打算。江凌对各县区应对准备工作给予肯定，逐一提出了针对性的完善提升要求，叮嘱有关同志压实责任，确保全市安全度汛。

江凌指出，要动态进行会商研判。各地各部门要根据气象部门提供的预测情况，结合地形地貌、河流水库等布局，动态分析研判，找准风险隐患，扎实做好防御，着力提升防汛工作针对性。要重点聚焦低洼村庄、容易发生山洪灾害的村庄、沟域内旅游景区景点、城市低洼地区和地下工程等事关群众生命安全的风险点，及时转移疏散群众，坚决守好安全底线。

江凌强调，要以乡镇为单位扎实做好防汛准备。压实乡镇责任，主要领导要在岗在位，对风险点做到心中有数，集中配置资源、统筹调度人员，确保一旦出现险情及时进行处置。乡镇干部要包村蹲点，做好各村紧急转移人员的预案，对留守老人、五保户等重点人员要逐人分包，确保集中转移时不漏一人。要做好应急物资、应急力量储备，提升防汛救灾保障能力。

江凌指出，要高度重视中心城区防汛工作。把市区防汛作为重点，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，坚决避免麻痹大意，着力增强抵御风险的能力。低洼地区要备好移动排水设备，因地制宜细化应急排水方案，认真调试系统，做好强排准备。隧道和地下工程要专人负责，交警部门负责交通隧道、运营单位负责公共交通、各城市区会同城管部门负责停车场和商场等公共区域，一旦发生险情立即启动应急管控措施，确保不发生人员伤亡事故。管线运营部门要加强设施巡查，发现故障及时抢修，保障电力等管线设备安全。

江凌要求，市县乡三级应急指挥系统要保持高效运转，加强统筹调度，及时沟通对接，做好综合研判，科学调配物资、人员，确保各项防汛措施落实落细，坚决保障好人民群众生命财产安全。

徐衣显、王琰君、王军参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)