诚邀入驻！神都大厦整体招租区位配套优势尽显

眼下，位于我市老城区黄梅路168号的神都大厦面向社会公开整体招租。积淀匠心、耀目而来，神都大厦拥城市之土地、还城市以珍藏，现诚邀有意者入驻，共续十三朝古都辉煌。

眼下，位于我市老城区黄梅路168号的神都大厦面向社会公开整体招租。积淀匠心、耀目而来，神都大厦拥城市之土地、还城市以珍藏，现诚邀有意者入驻，共续十三朝古都辉煌。

尽揽古今繁华，眺望诗与远方

得益于时间的馈赠，神都大厦从容俯瞰城市缤纷万象，饱览魅力都市、清新自然，以匠心谱写古都华章。置身顶楼眺望，神都大厦南临洛河、洛浦公园，目之所及皆为盛景，入耳之音皆为乐章；北临隋唐洛阳城国家遗址公园，天堂明堂、应天门、九洲池等古迹齐布，千年风貌余韵悠扬；西临“城市动脉”九都路立交桥，纵横交错、四通八达，城市记忆源远流长；东临集吃、住、行、游、购、娱于一体的丽景门历史文化街区，地道“洛阳味儿”实为古都宝藏。行于神都大厦周遭，超市、餐馆、医院、便利店等配套一应俱全，缔造多维生活日常。

浸身于十三朝古都洛阳，沐浴着时代的目光，神都大厦正以昂扬的姿态，向世人展现着最好的模样。

全系醇熟配套，诠释质美想象

神都大厦是洛阳农发投资集团有限公司旗下优质资源，规划建设用地面积4893.96平方米，土地用途为商服用地，地面建筑面积共计17646.3平方米，地面停车位近80个。大厦分为主楼和附楼，主楼共16层，高69.3米，共12770平方米，附楼共5层，面积共4876.3平方米。

内部条件方面，神都大厦有新装电梯3部，水、电、中央空调、消防等设施齐全。主楼及附楼设有大堂、食堂、酒店客房、多媒体会议室、办公用房、休息大厅、浴室等。

交通便利、区位优越、配套完善……承载着一代洛阳人记忆的神都大厦，如今正敞开怀抱向社会发出邀请。“大厦招租范围囊括医疗康养、酒店、办公等领域，目前相关招租优惠正在进行中，欢迎有意承租者前来洽谈。”招租相关负责人说。

出租咨询热线：15516372227 王经理

（谢钰旸/文 杜琨/图）⑧