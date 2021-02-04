江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国勇举行会谈

19日，市委书记江凌与河南铁路投资有限责任公司党委书记、董事长悦国勇一行举行会谈，双方围绕更好发挥河南铁投平台优势，深化地企合作，积极加大在洛投资力度，加快推进高铁、市域铁路、城际铁路等轨道交通项目，深化新能源、物流等领域合作，为洛阳加快副中心城市建设作出更大贡献等进行了深入洽谈。
19日，市委书记江凌与河南铁路投资有限责任公司党委书记、董事长悦国勇一行举行会谈，双方围绕更好发挥河南铁投平台优势，深化地企合作，积极加大在洛投资力度，加快推进高铁、市域铁路、城际铁路等轨道交通项目，深化新能源、物流等领域合作，为洛阳加快副中心城市建设作出更大贡献等进行了深入洽谈。
19日，市委书记江凌与河南铁路投资有限责任公司党委书记、董事长悦国勇一行举行会谈，双方围绕更好发挥河南铁投平台优势，深化地企合作，积极加大在洛投资力度，加快推进高铁、市域铁路、城际铁路等轨道交通项目，深化新能源、物流等领域合作，为洛阳加快副中心城市建设作出更大贡献等进行了深入洽谈。河南铁路投资有限责任公司总经理金雷，市领导徐衣显、王琰君、王军参加会谈。(记者 李东慧)
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