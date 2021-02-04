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洛龙区防疫集中隔离点：智能门磁“站岗” “云上”监督“到家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.19 08:30

安装好的智能门磁

　　隔离点房门一开，只要门缝宽度超过1.5厘米，就会触发智能门磁的感应器，相关警报信息立刻上传至后台……近日，洛龙区新冠肺炎疫情防控指挥部引入智能门磁感应器，统一安装在防疫集中隔离点，用科技助力疫情防控精细化。

　　昨日，记者在关林街道一处防疫集中隔离点见到，工作人员正给隔离房间安装智能门磁。只见该设备整体如烟盒大小，由两部分组成，一部分装在门框上，另一部分装在同等高度的门边上，关上门后，两部分设备严丝合缝。

　　智能门磁是一套探测门有没有发生移位的设备，若居家或在防疫集中隔离点进行健康监测的人员打开装有智能门磁的房门，只要门缝宽度超过1.5厘米，门磁就会感应到并生成报警信息，发送到疫情防控管理人员的手机中，提醒管理人员注意或跟踪隔离人员的开门行为。

　　该防疫集中隔离点工作人员说，随着外地返洛人员的逐渐增多，辖区内需要落实防控隔离措施的人员也在增加，这也大大增加了防控管理的工作量。

　　“洛龙区在强化来(返)洛人员健康管理的基础上，在辖区隔离点应用智能门磁感应器，用智能门磁‘站岗’，疫情防控管理人员可对隔离人员进行24小时远程‘云监督’，有效提高了管控效率和精准度，也减小了管理人员交叉感染的风险。”该工作人员说，通过科技助力，他们将继续严格落实隔离管控措施，共同筑牢社区防疫一线“堡垒”，齐心打赢疫情防控阻击战。(记者 王博东 通讯员 张俊望 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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