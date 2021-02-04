洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 21:11

江凌主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件
及时就地解决群众合理合法诉求
推动信访案件依法依规有效化解

　　18日，市委书记江凌到市信访局调研，并主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件，听取全市信访工作总体情况汇报，分析研判形势，对做好下步工作提出要求。

　　江凌指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是群众积极表达诉求、提出意见建议的重要渠道，是党委政府了解群众心声、倾听群众意见的重要窗口，事关群众切身利益，事关党的执政基础。做信访工作的过程就是做群众工作。各级各部门要提升政治站位，站稳群众立场，带着责任感情，摒弃维稳思维，坚持标本兼治，换位思考、设身处地为来访群众提供帮助、搞好服务、解决问题，扎实做好新时代信访工作。

　　江凌强调，当前，各类矛盾风险隐患增多。要认真贯彻落实习近平总书记重要指示，把解决群众诉求作为信访工作的核心，让群众合理合法诉求得到及时就地解决。高度重视初信初访，落实首接首办责任，及时化解和处置矛盾纠纷。着力推动领导包案和领导下访接访工作制度化，坚持市级领导挂牌包案，市县乡三级领导带头下访接访，建立健全定点普遍联系群众制度，深入一线了解情况、解决问题，把问题矛盾化解在基层。抓好突出问题集中攻坚，涉法涉诉类问题要引导相关群众通过司法途径加以解决，推动重点案件案结事了；完善问题楼盘处置化解机制，坚持一楼一策，做好后续服务，加强全过程监管，推动政府有责任的问题优先解决，具备解决条件的问题尽快解决；健全保障农民工工资支付机制，探索建立农民工工资封闭支付管理制度，标本兼治解决好欠薪讨薪类问题。提升基层治理水平，扎实做好“三清两建”工作，有效化解基层信访矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

　　江凌强调，信访工作的背后反映的是干部作风。各级党员领导干部要永葆为民本色，持续转变作风，强化担当、敢于拍板，第一时间与来访群众面对面交流，对待来信来访不能简单转批，推动群众来访事项得到有效解决，不断提升人民群众满意度。要层层压实责任，压实县区属地责任和行业主管责任，条块结合、分类施策，推动信访案件依法依规得到有效化解。

　　会上，江凌逐一听取其分包的信访案件办理情况介绍，与大家一起分析研判、现场调度，要求有关部门积极跟进、细化举措，推动问题有效解决。

　　娄会峰、王琰君、王军、李保兴、贺敏、曲海滨参加会议。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市气象局发布重要天气报告 局部地...
  • 近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气...
  • 靠人才更要靠机制——洛阳传统文化频...
  • 预计9月底前，洛阳孟津小浪底专线全线...
  • 《七夕奇妙游》让优秀传统文化可视、...
  • 省委十届十三次全会精神在我市广大党...
  • 洛阳中州渠整治提升展新颜
  • 市消防救援支队提醒：居家防护，小心...
  • “栾川蕙兰”获批国家地理标志证明商...
  • 动动手指可查企业信用好坏 社会信用信...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    游隋唐遗址植物园

    街景

    火车来啦

    秋日随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605