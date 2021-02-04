18日，市委书记江凌到市信访局调研，并主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件，听取全市信访工作总体情况汇报，分析研判形势，对做好下步工作提出要求。

江凌主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件

及时就地解决群众合理合法诉求

推动信访案件依法依规有效化解

18日，市委书记江凌到市信访局调研，并主持召开专题会议研究信访工作和分包信访案件，听取全市信访工作总体情况汇报，分析研判形势，对做好下步工作提出要求。

江凌指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是群众积极表达诉求、提出意见建议的重要渠道，是党委政府了解群众心声、倾听群众意见的重要窗口，事关群众切身利益，事关党的执政基础。做信访工作的过程就是做群众工作。各级各部门要提升政治站位，站稳群众立场，带着责任感情，摒弃维稳思维，坚持标本兼治，换位思考、设身处地为来访群众提供帮助、搞好服务、解决问题，扎实做好新时代信访工作。

江凌强调，当前，各类矛盾风险隐患增多。要认真贯彻落实习近平总书记重要指示，把解决群众诉求作为信访工作的核心，让群众合理合法诉求得到及时就地解决。高度重视初信初访，落实首接首办责任，及时化解和处置矛盾纠纷。着力推动领导包案和领导下访接访工作制度化，坚持市级领导挂牌包案，市县乡三级领导带头下访接访，建立健全定点普遍联系群众制度，深入一线了解情况、解决问题，把问题矛盾化解在基层。抓好突出问题集中攻坚，涉法涉诉类问题要引导相关群众通过司法途径加以解决，推动重点案件案结事了；完善问题楼盘处置化解机制，坚持一楼一策，做好后续服务，加强全过程监管，推动政府有责任的问题优先解决，具备解决条件的问题尽快解决；健全保障农民工工资支付机制，探索建立农民工工资封闭支付管理制度，标本兼治解决好欠薪讨薪类问题。提升基层治理水平，扎实做好“三清两建”工作，有效化解基层信访矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

江凌强调，信访工作的背后反映的是干部作风。各级党员领导干部要永葆为民本色，持续转变作风，强化担当、敢于拍板，第一时间与来访群众面对面交流，对待来信来访不能简单转批，推动群众来访事项得到有效解决，不断提升人民群众满意度。要层层压实责任，压实县区属地责任和行业主管责任，条块结合、分类施策，推动信访案件依法依规得到有效化解。

会上，江凌逐一听取其分包的信访案件办理情况介绍，与大家一起分析研判、现场调度，要求有关部门积极跟进、细化举措，推动问题有效解决。

娄会峰、王琰君、王军、李保兴、贺敏、曲海滨参加会议。(记者 李东慧)