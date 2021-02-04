17日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究招商引资和产业发展基金运作工作。

市委召开专题会议

研究招商引资和产业发展基金运作工作

江凌主持 徐衣显参加

17日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究招商引资和产业发展基金运作工作。

会议听取了我市改革完善招商引资工作机制若干措施、驻点招商工作方案、强化产业链招商推进产业集群培育工作方案、强化驻外机构招商引资职能和配备等情况汇报。会议指出，做好招商引资工作，必须深入研究产业，把准产业发展规律；必须把洛阳优势和对方需求分析透彻，做到知己知彼、互利共赢；必须依托洛阳产业基础，在关联项目招商上下功夫；必须把目光放长远，既重视招大项目，又重视招成长性好的中小项目；必须把县区和功能区作为招商引资主体，压实县区和功能区主体责任；必须发挥市县两级领导特别是主要领导的作用，大员上阵，主动对接资源，推动项目落地。

会议强调，要围绕产业集群开展产业链招商。抓紧对洛阳基础优势明显、发展潜力大的产业进行梳理，有针对性地开展招商引资，做大做强产业集群。选准龙头企业，以龙头企业为牵引，以延链补链项目为重点，政企协力做好产业链招商。梳理招商引资政策，研究细化重点产业集群支持办法，注重在后续扶持上下功夫，提升政策针对性。发挥好商会作用，既结合产业集群组建商协会，又在重要驻点招商地区组建行业协会，深化商会和企业对接，提升以商招商效果。围绕重点产业集群深入研究，选准对接城市，提升招商引资精准度。

会议指出，要用好驻点招商这个有效办法，深入了解企业需求信息，为精准对接招商创造条件、打好基础。紧盯京津冀、长三角、珠三角等经济活跃度高、溢出效应明显的地区，科学确定重要驻点招商地区。发挥驻外机构招商引资作用，统筹做好招商引资服务，组织各县区和功能区组建驻点招商专班，选派优秀年轻干部到重点地区驻点招商、挂职锻炼，更好服务招商引资和发展大局。加强驻点招商人员的专业培训，建立激励和倒逼机制，引导其在招商引资主战场积极作为。

会议强调，要做好招商引资项目对接落地的服务保障。加强对招商引资项目的研究，组建产业发展智库，做细前期工作，对意向项目进行综合研判评估，为科学决策提供有力支撑。建立项目快速落地机制，专人跟进服务，做好土地、规划、商事登记、人才等要素保障，为落地项目提供更专业、更快捷、更精准的后续服务。

就产业发展基金运作工作，会议强调，要坚持问题导向、结果导向，进一步聚焦产业和创新，持续做大一批运行良好、扶持效果佳的基金，处置退出一批作用不突出的基金，结合发展所需新设立一批创业投资基金，发挥好基金引导撬动作用。要进一步强化市场化专业化运作，把企业倍增、“三大改造”、国企改革等与产业发展基金结合起来，通过政策引导、扶持、保障，提升基金投放积极性。要进一步做好人才保障，有针对性地出台人才政策，引进一批熟悉基金运作的专业人才，提高产业基金管理运营水平。

徐衣显、王琰君、何伟、王军、魏险峰、侯占国等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)