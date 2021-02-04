江凌主持召开市委常委会会议 研究经济运行、乡村振兴、党史学习教育等工作

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示和中共中央办公厅相关文件精神，传达省委十届十三次全会精神，研究部署乡村振兴工作、党史学习教育、“三个一批”和“万人助万企”活动等，对进一步做好当前重点工作提出要求。徐衣显出席会议，吴中阳列席会议。

市委常委会召开会议

深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神

研究经济运行、乡村振兴、党史学习教育等工作

江凌主持 徐衣显出席 吴中阳列席

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示和中共中央办公厅相关文件精神，传达省委十届十三次全会精神，研究部署乡村振兴工作、党史学习教育、“三个一批”和“万人助万企”活动等，对进一步做好当前重点工作提出要求。徐衣显出席会议，吴中阳列席会议。

会议指出，要认真学习习近平总书记给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表的回信，始终坚定道路自信，推动中外青年在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。要认真学习中共中央办公厅相关文件精神，认真领会党中央关于违建别墅清查整治的重要部署，深刻吸取外地经验教训，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对党中央反复强调的违法占地、损害生态环境等问题始终做到警钟长鸣，举一反三，动态排查，整改清零；对党员干部或公职人员违法占地、违法建房的，要严肃问责、严格查处。要认真落实省委全会各项部署要求，处理好中心工作和阶段性工作的关系，始终把发展第一要务牢牢抓在手上，为全省大局多作贡献。

会议强调，当前，经济运行面临较大下行压力。要高度关注、加强研判，确保经济运行保持良好态势。要把“万人助万企”活动抓得更扎实，确保取得更大成效。要全面梳理符合产业定位、成长性好的优势企业，统筹配置资源，助推企业增资扩产。要高度重视风险防范化解，着力兜牢基层“三保”底线和民生底线。要统筹好疫情防控和民生保障，最大限度减少疫情对民生影响。

会议强调，要坚持前瞻30年，做强城市功能，提升城市吸引力，形成竞争新优势。要做强交通功能，着力打造高铁枢纽城市，推动地铁建设尽快成网，加快推进机场改扩建工程，织密高速公路网。要做强教育功能，优化调整学校布局，实施基础教育提升行动，加快补齐教育短板。要做强医疗功能，着力打造国家级区域医疗中心和高水平综合医院，实现医疗布局优化和资源整合。要做强科技功能，加大各类创新平台的谋划争取和建设力度，更好支撑洛阳创新发展，提升科技创新的对外辐射力。要加快智慧城市建设，提升城市规划、建设、管理、运营的科学化智慧化水平。

会议指出，要着力抓好县域发展，坚持以富民为导向，更加注重城乡统筹，坚定不移走好差异化发展之路。中心城区要以创新型经济为重点，统筹城市提质和科技产业发展；中心城区周边县区要以产业发展为重点，统筹县城扩容提质和乡村振兴；南部地区要以乡村振兴为重点，统筹生态建设和特色产业发展。要坚持分类施策、分类考核，针对不同地区出台相应的支持政策、推进举措，引导各县区因地制宜、竞相发展。