洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌主持召开市委常委会会议 研究经济运行、乡村振兴、党史学习教育等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 08:19

市委常委会召开会议
深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神
研究经济运行、乡村振兴、党史学习教育等工作
江凌主持 徐衣显出席 吴中阳列席

　　昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示和中共中央办公厅相关文件精神，传达省委十届十三次全会精神，研究部署乡村振兴工作、党史学习教育、“三个一批”和“万人助万企”活动等，对进一步做好当前重点工作提出要求。徐衣显出席会议，吴中阳列席会议。

　　会议指出，要认真学习习近平总书记给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表的回信，始终坚定道路自信，推动中外青年在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。要认真学习中共中央办公厅相关文件精神，认真领会党中央关于违建别墅清查整治的重要部署，深刻吸取外地经验教训，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对党中央反复强调的违法占地、损害生态环境等问题始终做到警钟长鸣，举一反三，动态排查，整改清零；对党员干部或公职人员违法占地、违法建房的，要严肃问责、严格查处。要认真落实省委全会各项部署要求，处理好中心工作和阶段性工作的关系，始终把发展第一要务牢牢抓在手上，为全省大局多作贡献。

　　会议强调，当前，经济运行面临较大下行压力。要高度关注、加强研判，确保经济运行保持良好态势。要把“万人助万企”活动抓得更扎实，确保取得更大成效。要全面梳理符合产业定位、成长性好的优势企业，统筹配置资源，助推企业增资扩产。要高度重视风险防范化解，着力兜牢基层“三保”底线和民生底线。要统筹好疫情防控和民生保障，最大限度减少疫情对民生影响。

　　会议强调，要坚持前瞻30年，做强城市功能，提升城市吸引力，形成竞争新优势。要做强交通功能，着力打造高铁枢纽城市，推动地铁建设尽快成网，加快推进机场改扩建工程，织密高速公路网。要做强教育功能，优化调整学校布局，实施基础教育提升行动，加快补齐教育短板。要做强医疗功能，着力打造国家级区域医疗中心和高水平综合医院，实现医疗布局优化和资源整合。要做强科技功能，加大各类创新平台的谋划争取和建设力度，更好支撑洛阳创新发展，提升科技创新的对外辐射力。要加快智慧城市建设，提升城市规划、建设、管理、运营的科学化智慧化水平。

　　会议指出，要着力抓好县域发展，坚持以富民为导向，更加注重城乡统筹，坚定不移走好差异化发展之路。中心城区要以创新型经济为重点，统筹城市提质和科技产业发展；中心城区周边县区要以产业发展为重点，统筹县城扩容提质和乡村振兴；南部地区要以乡村振兴为重点，统筹生态建设和特色产业发展。要坚持分类施策、分类考核，针对不同地区出台相应的支持政策、推进举措，引导各县区因地制宜、竞相发展。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扎实做好疫情防控 全力推进项目建设（...
  • 江凌主持召开市委常委会会议 研究经济...
  • 洛阳孟津新区高中今年是否招生？相关...
  • “琚”姓小伙儿添闺女 却让孩子姓了“...
  • 老旧小区改造 幸福指数提升
  • 《七夕奇妙游》艳惊全网 引发新一轮河...
  • 用“脚力”摸排疫情 用“红心”温暖洛城
  • 洛阳鸿元轴承：坚持自主创新 产品远销...
  • 洛阳油葵正值盛花期 来看看油葵花海是...
  • 风雨同舟！河南科技大学向749名学生发...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    十字街

    街景

    秋日荷鸟图

    秋日随拍
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605