15日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第五次专题会议后，市委立即召开会议，对贯彻落实省委省政府决策部署、做好疫情防控特别是开学前后的防控工作提出要求。

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议

坚持外防输入内控聚集 毫不放松抓好疫情防控

江凌讲话 徐衣显参加

15日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第五次专题会议后，市委立即召开会议，对贯彻落实省委省政府决策部署、做好疫情防控特别是开学前后的防控工作提出要求。

市委书记江凌在讲话中指出，在全市上下的共同努力下，洛阳疫情防控形势总体稳定，但外地疫情仍未见底，并呈现零星散发状态，防控严峻性、复杂性、不确定性依然很大。各级各部门决不能放松，决不能抱有侥幸心理。要认真落实省委省政府决策部署，深入研究疫情防控漏洞短板，进一步细化强化措施，持续增强社会公众自我防护意识，坚决守好来之不易的疫情防控成果，为经济社会发展争取主动。

江凌强调，要坚持外防输入、内控聚集，认真深入把工作研究透，找准问题，抓到点上，抓出成效。要把存量风险彻底摸清，对到过中高风险地区的人员及其密切接触者、次密切接触者要全面进行流调排查，对7月25日以来离洛又返洛人员要全部开展核酸检测，确保不漏一人。要尽快堵上“外防输入”漏洞，在牢牢守住高速公路、国省道干线公路等防控“关口”基础上，进一步完善中高风险地区来洛人员风险管控具体举措，严防严控疫情输入传播风险。要严格医院管理，深刻汲取外地院感教训，紧盯发热门诊、住院部、患者转运等关键环节，从严管控、闭环管理，以零容忍的态度严防院感事件发生。要严格落实隔离管控，坚持应隔尽隔，对集中隔离点要规范设置“三区两通道”、严格落实隔离点工作人员管理规定，对所有居家隔离人员要严格做到“足不出户”，确保不出现隔离点交叉感染。

江凌强调，要认真落实省委省政府“平安开学、开学平安”的要求，按照去年疫情最严重时期开学的管控标准，总结提升去年做法，细化完善各项预案，扎实做好开学前后疫情管控工作。要严格抓好开学前管理，坚持家校协同，全面准确做好师生及学校各类人员疫情防控信息排查，落实健康监测措施，“一校一策”做好开学预案。要实施分批分类开学，做好线上教学准备，开学顺序原则上先中小学校、后高校，优先保障高三年级开学，确保有序推进。要抓紧推进在校学生疫苗接种，优化流程、精心组织、加快进度，避免聚集风险，为平安开学构筑免疫屏障。要严格开学后校园管控，细化分类研究大中小学具体管控措施和预案，不断提高师生自我防控意识，切实保障师生生命安全和身体健康。

徐衣显、王飞、王军、魏险峰、侯占国、贺敏、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)