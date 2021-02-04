洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.15 17:25

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
坚持外防输入内控聚集 毫不放松抓好疫情防控
江凌讲话 徐衣显参加

　　15日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第五次专题会议后，市委立即召开会议，对贯彻落实省委省政府决策部署、做好疫情防控特别是开学前后的防控工作提出要求。

　　市委书记江凌在讲话中指出，在全市上下的共同努力下，洛阳疫情防控形势总体稳定，但外地疫情仍未见底，并呈现零星散发状态，防控严峻性、复杂性、不确定性依然很大。各级各部门决不能放松，决不能抱有侥幸心理。要认真落实省委省政府决策部署，深入研究疫情防控漏洞短板，进一步细化强化措施，持续增强社会公众自我防护意识，坚决守好来之不易的疫情防控成果，为经济社会发展争取主动。

　　江凌强调，要坚持外防输入、内控聚集，认真深入把工作研究透，找准问题，抓到点上，抓出成效。要把存量风险彻底摸清，对到过中高风险地区的人员及其密切接触者、次密切接触者要全面进行流调排查，对7月25日以来离洛又返洛人员要全部开展核酸检测，确保不漏一人。要尽快堵上“外防输入”漏洞，在牢牢守住高速公路、国省道干线公路等防控“关口”基础上，进一步完善中高风险地区来洛人员风险管控具体举措，严防严控疫情输入传播风险。要严格医院管理，深刻汲取外地院感教训，紧盯发热门诊、住院部、患者转运等关键环节，从严管控、闭环管理，以零容忍的态度严防院感事件发生。要严格落实隔离管控，坚持应隔尽隔，对集中隔离点要规范设置“三区两通道”、严格落实隔离点工作人员管理规定，对所有居家隔离人员要严格做到“足不出户”，确保不出现隔离点交叉感染。

　　江凌强调，要认真落实省委省政府“平安开学、开学平安”的要求，按照去年疫情最严重时期开学的管控标准，总结提升去年做法，细化完善各项预案，扎实做好开学前后疫情管控工作。要严格抓好开学前管理，坚持家校协同，全面准确做好师生及学校各类人员疫情防控信息排查，落实健康监测措施，“一校一策”做好开学预案。要实施分批分类开学，做好线上教学准备，开学顺序原则上先中小学校、后高校，优先保障高三年级开学，确保有序推进。要抓紧推进在校学生疫苗接种，优化流程、精心组织、加快进度，避免聚集风险，为平安开学构筑免疫屏障。要严格开学后校园管控，细化分类研究大中小学具体管控措施和预案，不断提高师生自我防控意识，切实保障师生生命安全和身体健康。

　　徐衣显、王飞、王军、魏险峰、侯占国、贺敏、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日起，洛阳地铁运营作出调整
  • 市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公...
  • 洛阳市灾后重建工作推进会召开
  • 比一比，龙门石窟飞天与敦煌飞天有何...
  • 洛阳部分县区民政部门婚姻登记工作有...
  • 偃师一汤馆老板熬制爱心羊肉汤 送给疫...
  • 今日七夕节 洛阳午后局地有阵雨或雷阵雨
  • 100岁的曾云英：爱做家务闲不住 性格...
  • 阿特斯光伏：防疫生产要兼顾
  • 洛阳市开展“争当护花使者，助力疫情...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605