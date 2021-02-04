江凌在调研医疗卫生工作时强调：提升医院诊疗水平服务能力 更好满足人民群众健康需求

14日，市委书记江凌深入部分医院和在建医院项目工地调研，强调要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，提升医院诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众健康需求。

14日，市委书记江凌深入部分医院和在建医院项目工地调研，强调要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，提升医院诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众健康需求。

江凌先后来到市中心医院、河南科技大学第二附属医院、河南省洛阳正骨医院、市妇幼保健院，察看医院基础设施建设、日常管理运行、医护人员配置、医疗能力建设等情况。他强调，公立医院要坚持把保基本摆在首位，努力让人民群众享受更高水平医疗服务。要加强医院建设管理，统筹提升基础设施和诊疗技术水平，加大人才引进和培养力度，抓好国家级区域医疗中心建设，更好满足群众就医需求。要加强就医秩序管理，落实就诊人员测温、亮健康码等防控要求，守好医院疫情防控关口。

江凌十分关注我市各医院的重点学科、特色专科和科研能力建设情况。在市中心医院心脏大血管外科等重点学科和河科大二附院皮肤科等特色专科，江凌认真询问手术量、患者分布、病房设置、人才培育等情况，希望各医院突出特色、发挥优势，打造一批国家级、省级重点学科，不断提高医疗医技水平。得知河科大二附院积极整合力量，开设眩晕诊疗专科，有效方便患者“一站式”就诊等探索后，江凌给予肯定。他指出，医院学科建设要以群众需求为导向，敢于打破传统学科体系，整合学科资源，创新诊疗模式，提供更多便捷就诊服务。在市中心医院药物临床试验研究室、河科大二附院临床基因增扩实验室、河科大二附院急救能力实验室、正骨医院颈腰痛中心、市妇幼保健院医学遗传与产前诊断实验室，江凌深入了解我市医院科研、教学融合情况。他强调，医院的高质量发展离不开强有力的科研作支撑。要把基础研究与临床应用结合起来，推动更多研究成果转化，实现科研与临床良性互动，有效惠及更多患者。

在伊滨综合医院、洛阳中医院伊滨医院、万安山医院、河南省第二儿童医院等在建医院项目工地，江凌认真察看医院诊疗区域布局，了解建设进度，对优化提升功能布局、进出流线等提出具体要求。他强调，要明确各医院的功能定位，科学论证诊区设施布局，调整优化功能结构和走线，统筹好主体工程和配套设施建设，更好适应现代化医院就诊需求。要坚持速度服从质量，在保证各医院建设质量基础上，优化工期、加快进度，确保把每个医院都打造成精品工程。

调研中，江凌强调，要持续深化医疗体制改革，着力加强紧密型医联体建设，统筹推动“三医联动”改革，加快县级医院与乡镇卫生院联动发展，做强一批中心镇卫生院，推进村卫生室改革发展，鼓励更多年轻医务人员到基层锻炼成长，不断提升基层医疗卫生服务能力。

王军、贺敏参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)