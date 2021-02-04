涧西区开展全员核酸检测应急实战演练

核酸检测是疫情防控的“监测网”，是落实“四早”的关键举措。为进一步增强全区核酸检测能力，优化全员核酸检测实施方案，有效阻断病毒传播，保障辖区广大人民群众身体健康和生命安全，根据省、市疫情防控指挥部关于疫情防控工作的部署要求，涧西区疫情防控指挥部决定组织开展核酸检测应急实战演练。

核酸检测是疫情防控的“监测网”，是落实“四早”的关键举措。为进一步增强全区核酸检测能力，优化全员核酸检测实施方案，有效阻断病毒传播，保障辖区广大人民群众身体健康和生命安全，根据省、市疫情防控指挥部关于疫情防控工作的部署要求，涧西区疫情防控指挥部决定组织开展核酸检测应急实战演练。 关于开展全员核酸检测应急实战演练的公告 核酸检测是疫情防控的“监测网”，是落实“四早”的关键举措。为进一步增强全区核酸检测能力，优化全员核酸检测实施方案，有效阻断病毒传播，保障辖区广大人民群众身体健康和生命安全，根据省、市疫情防控指挥部关于疫情防控工作的部署要求，涧西区疫情防控指挥部决定组织开展核酸检测应急实战演练。现将有关事宜公告如下： 一、检测时间：2021年8月12日16时 二、检测对象：中侨绿城小区居民 三、检测地点：涧西区中侨绿城小区(建设路118号) 四、注意事项： 1、请小区居民按照所在街道、社区组织安排，携带手机和身份证等有效证件，有序前往采样点，按照工作人员指引完成采样。 2、采样过程中请全程佩戴口罩，做好个人防护，自觉排队、有序采样，保持一米以上距离，避免聚集和相互交谈。 3、本次演练为应急实战演练，请辖区居民不信谣、不传谣、不造谣，对散布谣言，谎报疫情等故意扰乱公共秩序，扰乱社会政治稳定和疫情防控工作的，将根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》等法规依法追究其法律责任。 4、近日我市天气炎热，请广大市民群众注意防暑降温、做好防范。 2021年8月12日