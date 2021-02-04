洛阳市处非办提醒：警惕“虚拟理财”陷阱

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。利用投资者追求高收益的心理，一些不法分子打着“虚拟理财”的幌子，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。利用投资者追求高收益的心理，一些不法分子打着“虚拟理财”的幌子，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

案例

2017年5月，楼某在浙江省义乌市成立某网络科技公司并建立网络平台，大力推广“虚拟理财”投资模式。楼某对外宣称，投资者只需交纳5000元即可注册成为会员，并获得网站赠送的积分，积分可用来兑换红酒等商品，投资者每月还可获得15%以上的返利。

随后，楼某以拉人头、分级提成的方式，以高额回报为诱饵不断吸引投资者，大量吸纳资金，不到两个月的时间，便发展会员2000多名，非法集资5000多万元，最终因资金链断裂导致平台崩盘。最终，法院以集资诈骗罪判处楼某有期徒刑10年2个月，并处罚金10万元。

解析

法院审理认为，楼某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

“随着非法集资犯罪手法的不断翻新，一些不法分子打着‘虚拟理财’的幌子，用新噱头及高收益迷惑投资者。”市处非办工作人员表示，此类非法集资活动实质是借新还旧的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。其主要有以下特点：一是网络化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。二是诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，宣称“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强的欺骗性。个别不法分子还采用传销的手法，以所谓“动态收益”为诱饵，靠发展下线获取提成。

提醒

如何辨别此类非法集资陷阱？市处非办提醒市民：投资互联网金融产品前要先弄清楚该产品资金流向、发行主体、风险等级等。投资者如遇所许诺的投资收益率过高，尤其是遇到以“网络积分”“虚拟货币”等为噱头的情况，务必要谨慎投资，不要被“高收益”冲昏头脑，以免上当。（记者 戚帅华）