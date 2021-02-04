江凌到宜阳、新安、伊川、汝阳、偃师、孟津调研

连日来，市委书记江凌先后深入宜阳县、新安县、伊川县、汝阳县、偃师区和孟津区，调研指导产业发展、乡村振兴、基层党建以及防汛救灾、疫情防控等工作，强调要把准规律、明晰方向，着力推动县域高质量发展。

江凌到宜阳、新安、伊川、汝阳、偃师、孟津调研时强调

把准规律 明晰方向

推动县域高质量发展

连日来，市委书记江凌先后深入宜阳县、新安县、伊川县、汝阳县、偃师区和孟津区，调研指导产业发展、乡村振兴、基层党建以及防汛救灾、疫情防控等工作，强调要把准规律、明晰方向，着力推动县域高质量发展。

在宜阳航空航天智创产业园、偃师中原节能环保产业园、汝阳装配式建筑产业园等产业园区，江凌详细察看园区规划、项目建设情况，询问产业定位、招商引资等情况，要求各地深入研究产业发展规律，找准产业发展方向，聚焦产业发展需求，完善相关功能，通过政企合作精准开展招商引资，高水平推动产业集群发展。在新强联轴承、万基铝业、双瑞万基钛业、龙鼎铝业、通达电缆等企业，江凌了解新产品研发、产业链培育等情况，强调要把制造业高质量发展作为主攻方向，注重发挥龙头企业引领作用，强化高端人才和核心技术支撑，着力延链补链强链，在优质存量上持续做大增量。在中钢洛耐产业园、洛阳利尔等项目，江凌走进生产车间了解生产经营、市场拓展情况，强调要坚持绿色发展理念，大力实施“三大改造”，不断激活转型发展新动能。

伊川北苑新材料公司在医疗耗材制造基础上，正向智能装备制造领域转型，江凌勉励企业加快完善现代企业制度，着力发展高端装备制造产业，努力成为细分领域的“独角兽”企业。在河南宝研新材料、洛玻集团龙海电子玻璃、建龙微纳、隆华科技等新材料企业，江凌详细了解产品研发和市场前景，鼓励企业加大研发投入，积极扩大产能，加快做大做优做强。在德野高端房车、国机精工超硬材料、汝阳中冶环升科技、北玻硅巢新材料、鸿元轴承等企业，江凌鼓励企业紧抓构建新发展格局战略机遇，顺应消费升级趋势，持续深化供给侧结构性改革，掌握更多核心技术，推出更多定制化特色产品。在富隆特体育用品公司、青岛啤酒洛阳基地、红日康仁堂药业公司、南石山三彩小镇等地，江凌强调要因地制宜加快特色产业发展，善于运用互联网思维，积极推进内容创新、产品创新，加快打造一流品牌，以特色产业发展有效带动就业、增加群众收入。

当前，全市上下正在深入开展“万人助万企”活动。调研期间，江凌详细询问企业发展、项目建设中存在的问题和困难，要求各有关部门扎实开展“万人助万企”活动，做好要素保障，争取上级支持，有针对性地破解瓶颈，有效助力企业发展。他强调，要加快建设项目落地审批制度改革，探索重点项目直接落地机制，推进审批流程再造，强化跟进服务、过程监管，切实提高落地效率，确保项目早建成早达效。要积极推进开发区“二次创业”，深化体制机制改革，引导干部职工把主要精力放在产业发展、优化环境上，不断激发开发区创新创造活力。要打造一流人才政策体系，在积极引进高端人才的基础上，立足全国分工，探索在沿海地区设置研发机构，聚天下英才而用之；着力解决好高端人才住房、子女教育、医疗等问题，切实营造一流的人才创新创业环境。

实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的总抓手。在宜阳县香鹿山镇椒鹿原花椒产业扶贫基地、孟津区送庄镇十里香草莓基地，江凌走进田间地头、种植大棚，询问亩均效益，鼓励各地积极引导乡贤返乡创业，因地制宜加快结构调整，发展规模经营，补齐农产品加工、交易、物流等短板，不断提升综合效益，让农民更多分享产业增值收益。在新安天兴生态园，江凌远眺林果基地，询问乡村旅游发展状况，指出要坚持质量兴农、绿色兴农，加快促进一二三产融合发展，以高品质赢得高效益。在汝阳县柏树乡电商产业基地，江凌走进展厅察看特色产品、电商平台、直播带货等情况，希望当地丰富农业农村发展新业态新模式，放大特色农产品品牌效益，不断提升农业综合效益。

在宜阳县香鹿山镇留村、伊川县水寨镇上天院村、汝阳县柏树乡漫流村、偃师区岳滩镇喂北村、孟津区城关镇丁庄社区，江凌来到党群服务中心，走进农户家中，与干部群众深入交谈，深入调研基层党建、社会治理、集体产权制度改革、农村改厕、农村污水处理等工作。他指出，要加强党建引领，探索建立党员干部普遍直接联系群众制度，在走村串户、上门服务中了解群众需求，在化解矛盾、解决问题中密切干群关系。要深化农村集体产权制度改革，强力推进集体资产清产核资，探索建立发展壮大村级集体经济激励政策，充分调动农村基层干部发展壮大村级集体经济的积极性、主动性、创造性。要持续抓好乡村建设行动，把村庄规划的约束内容作为村规民约的重要内容，引导村民依照村庄规划开展生产生活；鼓励改造提升豫西风貌民居，引导群众利用房前屋后种植乡土植物，更好留住乡愁韵味；持续做好农村改厕，因地制宜探索农村生活污水处理模式，不断改善村容村貌。要提高便民服务水平，打通县乡村政务服务系统，破除部门壁垒，推进数据共享，让数据多跑路、群众少跑腿，进一步提高农村基层服务质量和办事效率。农村基层党员干部要树立正确政绩观，把主要精力放到增加农民收入上，积极引导乡贤返乡创业，做大做强乡村产业，带动群众不断增收致富。

在调研中，江凌来到涧河新安段、洛河偃师段、汝阳前坪水库、瀍河治理孟津段等地，检查防汛措施落实情况，察看流域生态治理工作。他指出，当前正值防汛关键期，要尽快开展水毁工程加固修复和小流域“两清一护”工作，有效应对可能发生的新一轮强降雨天气；要坚持人民至上、生命至上，强化对城市内涝、山洪灾害、地质灾害、“头顶库”等风险管控，最大限度保障人民群众生命财产安全；要坚持生态优先、绿色发展，主动融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，最大限度尊重自然，最大限度亲近自然，最大限度保护自然，统筹做好水污染防治、水生态修复，不断提升生态文明建设水平。

疫情防控和灾后重建是当前的两项阶段性重点工作。调研期间，江凌认真了解企业、农村等地进出人员登记、扫码测温等疫情防控措施落实情况，勉励基层党员干部、企业负责人等认真履行责任，强化值班值守，做好服务保障，严防输入性风险，筑牢疫情防控的坚实防线。在孟津区会盟镇下古村，江凌察看了部分因灾受损民宅，叮嘱有关负责同志要充分尊重群众意愿，逐人逐户细化方案，在科学论证的基础上，分级分类尽快拿出受损民宅重建、加固方案，帮助受灾群众尽快重建家园。江凌还察看部分城市有机更新、老旧小区改造项目，指出要因地制宜设置体现洛阳文化的城市雕塑，更好传承历史文脉，彰显城市特质；要把老旧小区改造和小区治理结合起来，统筹用好社会力量、市场力量、群众力量，着力实现共建共治共享。

王军参加相关调研。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)