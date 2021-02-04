“洛阳制造”核酸提取试剂日产量达20万人份

11日，在洛阳市洛新产业集聚区洛阳恒恩生物科技有限公司，生产新冠肺炎用核酸提取试剂和一次性使用病毒采样管的机器“隆隆”作响。

11日，在洛阳市洛新产业集聚区洛阳恒恩生物科技有限公司，生产新冠肺炎用核酸提取试剂和一次性使用病毒采样管的机器“隆隆”作响。

工作人员杨昆到了下班时间，但他没离开公司，转身走进包装车间，主动帮同事包装试剂。最近，主动加班已成为该公司青年员工的常态。

洛阳恒恩生物科技有限公司是河南省疫情防控重点保障物资生产企业，当下正是疫情防控的关键期，为助力郑州、洛阳、南阳、周口等地医疗机构开展核酸检测工作，该公司开设核酸提取试剂和一次性病毒采样管生产专用线，加班加点生产。目前，核酸提取或纯化试剂日产量达20万人份，一次性使用病毒采样管日产量达20万支。