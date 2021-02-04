江凌主持召开市委国土空间规划委员会2021年第一次会议

10日，市委国土空间规划委员会2021年第一次会议举行，传达省有关文件精神，审议市委国土空间规划委员会制度及部分项目规划设计方案，对做好城市规划管理、加强市委国土空间规划委员会建设等提出要求。

市委国土空间规划委员会2021年第一次会议举行

江凌主持并讲话 徐衣显出席

10日，市委国土空间规划委员会2021年第一次会议举行，传达省有关文件精神，审议市委国土空间规划委员会制度及部分项目规划设计方案，对做好城市规划管理、加强市委国土空间规划委员会建设等提出要求。

市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议并讲话。市委副书记、代市长、市委国土空间规划委员会常务副主任徐衣显，市委常委、常务副市长、市委国土空间规划委员会副主任王琰君出席会议。

会议传达学习了《河南省人民政府办公厅关于加强城市与建筑风貌管理的实施意见》。会议指出，只有不断增强城市功能，才能进一步提升城市竞争力、辐射带动力，提高市民群众的安全性、舒适性、便利性。洛阳历史底蕴深厚，要通过加强城市风貌管理，更好体现洛阳特色，彰显城市价值。抓好城市风貌管理，要从城市空间形态优化、历史文化传承、城市家具设计等着手，不断优化城市布局格局与自然本底的关系，保护好历史建筑，传承好历史文脉；要始终坚持城市风貌的整体性、协同性，在尊重整体风貌管控的基础上，有效体现多样性。要加强洛阳城市风貌管理的深度研究，梳理总结历史经验做法，用好现代建筑语汇，将研究成果转化为具体的管控导则。要严格落实城市风貌管控导则要求，完善提升城市规划管理技术规定，将管控要求纳入出让土地规划条件，严控城市开发强度、建筑体量，严格滨水空间、临山空间等重点区域的规划管控，更好体现以人民为中心的发展思想，彰显洛阳城市建设特质。

会议审议并表决通过了《洛阳市委国土空间规划委员会制度》。会议强调，要认真落实国家和省关于规划管理工作的政策法规要求，按照“既要管得住、又要提效率”要求，优化调整市委国土空间规划委员会运作机制和城乡规划管理工作机制，严格审议流程、加强规划管控，更好促进经济社会和环境的协调发展。

就加强市委国土空间规划委员会建设，会议强调，规委会委员要切实担起责任，以对历史负责、对人民负责、对洛阳这座历史文化名城负责的态度，坚持原则，不存私心，敢于担当，提出更多有深度的建设性意见，更好发挥规委会作用。要切实加强学习，向书本学习、向专家学习、向实践学习，深入理解掌握城市发展的基本规律，加强传统文化和城市规划管理等领域相关知识的学习，不断提升能力素质和专业素养，更好指导城市建设管理工作。要切实发挥作用，政务委员既要立足职位看问题，又要站位全局把握问题；专家委员要始终做到从专业角度审议项目、发表意见，为科学决策提供依据；公众委员要从市民角度更好感受城市、研究城市，反映好基层一线、市民群众的诉求和呼声；完善闭会期间委员发挥作用的体制机制，加强沟通联系，积极建言监督，确保每一名委员都能充分发挥作用。

会议还审议并原则通过《郑州大学洛阳校区(过渡)河南实验室(筹)规划设计方案》《洛阳建龙技术创新中心规划设计方案》《东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸建设项目规划设计方案》，并对相关项目建筑风貌优化、交通流线组织等提出了具体要求。(洛报融媒记者 李东慧)